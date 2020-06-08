По ее словам, ситуация изучается, однако пока в масштабе всей Польши заболеваемость коронавирусом не превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей.

Сейчас уточняется дата, когда можно будет снять ограничения по передвижению между Польшей и Литвой.

"Литва готова отменить контроль на границе, но все будет зависеть от решения Польши", - сказала в понедельник министр.

Она сказала, что несмотря на зафиксированное в Польше в выходные рекордно высокое число новых случаев коронавируса, это считается локальной проблемой.

"Там будут применены очень строгие меры, но на всей территории Польши распространение (вируса - ред.) не так велико, возможно, будет ограничен въезд в определенные регионы", - сказала Р. Тамашунене.

По словам министра, если заболеваемость в Польше превысит 25 случаев на 100 тыс. жителей, эта страна будет на время вычеркнула из списка стран, откуда в Литву можно приехать.

Список таких стран каждую неделю составляет Минздрав.

Верига: пока нет повода корректировать соглашение об открытии границ

В Польше в минувшие выходные было зафиксировано рекордно много новых случаев коронавируса - более тысячи, преимущественно они связаны с угольной шахтой на юге страны.

"Насколько мне довелось общаться с министром здравоохранения Польши, речь идет преимущественно об одном конкретном регионе (...), у нас в Литве тоже есть очаги с интенсивным распространением (вируса - ред.), однако это не дает общей картины в стране", - сказал А. Верига на пресс-конференции в понедельник.

"Во всяком случае, на основании тех данных, которые у нас есть сегодня, нет повода корректировать соглашения с Польшей, сегодня особых рисков в этой связи мы не видим", - добавил министр.

По словам А. Вериги, после того, как премьеры на прошлой неделе договорились, что в плане открытия границ для поездок к странам Балтии присоединится и Польша, теперь ситуацию изучают и согласовывают на предмет полного открытия границ между Литвой и Польшей специалисты - эпидемиологи, инфектоологи.