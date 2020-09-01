Как сказала министр во вторник радио LRT, такое число нарушений, скорее всего, связано с ростом в стране заболеваемости COVID-19, так как чем больше случаев заражения, тем большему количеству людей требуется изоляция, в результате пропорционально растет и число нарушений.
По словам Р. Тамашунене, за отсутствие маски оштрафовано около 100 человек.
За нарушения режима самоизоляции или отсутствие маски законы предусматривают штрафы в размере от 500 до 1,5 тыс. евро.
Самоизолироваться должны люди, которые приехали из стран, где показатель заболеваемости коронавирусом не менее 16 случаев на 100 тыс. жителей.
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