Как сказала министр во вторник радио LRT, такое число нарушений, скорее всего, связано с ростом в стране заболеваемости COVID-19, так как чем больше случаев заражения, тем большему количеству людей требуется изоляция, в результате пропорционально растет и число нарушений.

По словам Р. Тамашунене, за отсутствие маски оштрафовано около 100 человек.

За нарушения режима самоизоляции или отсутствие маски законы предусматривают штрафы в размере от 500 до 1,5 тыс. евро.

Самоизолироваться должны люди, которые приехали из стран, где показатель заболеваемости коронавирусом не менее 16 случаев на 100 тыс. жителей.