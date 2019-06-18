"В начале июля закрывается Лукишская тюрьма. В самом начале июля (там не будет) ни одного (заключенного)", сказал журналистам в Вильнюсе министр.
Министр юстиции также сказал, что в Лукишской тюрьме-СИЗО сейчас содержатся около 300 заключенных, а в начале года было 700 осужденных и задержанных.
Э. Янкявичюс отметил, что после переселения тюрьмы, территория будет открыта горожанам.
Лукишский комплекс состоит из шести строений, находящихся в центре Вильнюса, совсем не далеко от здания парламента.
Литва планирует построить образовательно-культурный центр в польских Сувалках
Правительство Литвы предполагает, что для...
Премьер Литвы поздравил Ярослава Качиньского с 70-летием (1)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис во вторник...
В Каунасе решают вызвавший протесты вопрос о продлении улицы
Совет самоуправления Каунаса во вторник на заседании...
На военных учениях в Литве – наблюдатели из Беларуси (5)
На военных учениях вооруженных сил Литвы "Железный...
Министр юстиции: Вильнюсская тюрьма-СИЗО будет переселена из центра в июле (3)
Находящееся в центре Вильнюса Лукишское СИЗО-тюрьма...
TOP новостей
Науседа: правящие оказывают давление на главу парламента (57)
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа говорит,...
Борьба за один из высших постов в ЕС: будущее Грибаускайте определят пять неизвестных (11)
Даля Грибаускайте никогда не принадлежала ни к одной...
Зарубежным стартаперам упростили выдачу литовских виз
Литва с 1 июля упрощает выдачу виз предпринимателям,...
Kaк "не сдаться без боя" или осторожные амбиции Святослава Вакарчука: 15% в парламенте без старых политиков Специально для DELFI (136)
Когда победа Владимира Зеленского на президентских...