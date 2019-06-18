"В начале июля закрывается Лукишская тюрьма. В самом начале июля (там не будет) ни одного (заключенного)", сказал журналистам в Вильнюсе министр.

Министр юстиции также сказал, что в Лукишской тюрьме-СИЗО сейчас содержатся около 300 заключенных, а в начале года было 700 осужденных и задержанных.

Э. Янкявичюс отметил, что после переселения тюрьмы, территория будет открыта горожанам.

Лукишский комплекс состоит из шести строений, находящихся в центре Вильнюса, совсем не далеко от здания парламента.