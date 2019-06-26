Министр юстиции Литвы: критика по закрытию Лукишкской тюрьмы не обоснована

"У нас есть поддержка общественности, у нас есть поддержка правительства. Мы решительны и идем по пути западного государства. Лукишкской тюрьмы в центре Вильнюса не будет – мы держимся твердо. Все уже запланировано и почти сделано. Мы придерживаемся той же позиции, что в июле Лукишкской тюрьмы не будет", – сказал BNS в среду Э. Янкявичюс.

В среду портал новостей 15min.lt сообщил, что сотрудники системы министерства внутренних дел и прокуроры предупреждают о выросших затратах и трудовой нагрузке по причине решения министерства юстиции закрыть с июля Лукишкскую тюрьму, которая находится в самом центре столицы рядом с парламентом.

Представитель по связям с общественностью Департамента полиции Рамунас Матонис сообщил, что по причине закрытия тюрьмы полиция сталкивается с ростом финансовых затрат и организационным бременем.

"Все на своих местах, все планы есть и все идет своим чередом. Я не знаю, какие должностные лица так говорят. Это субъективное мнение", – сказал Э. Янкявичюс.

Он добавил, что вопросы закрытия Лукишкской тюрьмы-СИЗО согласовывались с главами правоохранительных ведомств, а также о ситуации "информированы министр внутренних дел и премьер-министр".

Министр обещает закрыть Лукишкскую тюрьму в июле, однако точную дату пока не называет.