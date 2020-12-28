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Министр юстиции Литвы Эвелина Добровольская в понедельник в фейсбуке обратила внимание на дезинформацию, которая появляется в социальных сетях. Она поделилась сообщением европарламентария Виктора Успасских, в котором тот предлагает купить воду, якобы помогающую приобрести иммунитет к Covid-19 и выздороветь в случае заболевания.
Viktoras Uspaskich
Viktoras Uspaskich
© DELFI / Josvydas Elinskas

Успасских говорит о том, что в Вильнюсе эту воду можно купить у депутата Евы Качинскайте-Урбонене.

Также указаны контактные лица в других городах Литвы.

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"Пандемия - большой вызов не только для Литвы, но и для всего мира. Литва остается в красной зоне, самой пораженной вирусом. Информация европарламентария о воде, которая помогает приобрести иммунитет и лечит от COVID-19, а также о том, что распространяет такую воду депутат парламента Литвы, вызывает беспокойство", – пишет Добровольская.

Министр напоминает, что ЕС неоднократно акцентировал вред, который наносит фейковая информация.

"В парламенте мое место находится рядом с местами членов фракции Партии труда, поэтому я не раз дискутировала с некоторыми членами этой фракции на разные темы. Я убедилась, что это светлые и рациональные люди, поэтому я верю, что наше сплочение – как депутатов, так и членов общества в борьбе с пандемией и информация позволит быстрее вернуться к обычному ритму жизни", – прибавила министр.

Немного позже депутат Качинскайте-Урбонене публично опровергла слова Успасских о том, что она распространяет эту воду в Вильнюсе.

"Вкусную и качественную минеральную воду я пила и пью, думаю, вода никому не принесла вреда. Но я никакую воду не распространяю, контакты изменены. Каждый должен беречь себя и других, соблюдать все требования карантина, правильно носить маски, мыть руки, проветривать помещение", – писала политик в фейсбуке

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