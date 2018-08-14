Министерство юстиции и Государственная служба по защите прав потребителей (ГСЗПП) провели расследование, связанное со сравнением цен на одежду, обувь и бытовую технику в Литве и других странах Евросоюза.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Во время расследования сравнивали цены на товары магазинов тех же сетей в Литве и за границей (в других странах ЕС).

Исследование показало, что та же самая одежда в Литве примерно на 15% дороже, чем в Испании. К примеру, в магазине Zara та же майка в Польше стоит 20 евро, в Испании, Португалии - 21 евро, в Литве, Латвии, Эстонии и Бельгии – 25 евро.

Спортивные ботинки Massimo Dutti в Испании и Португалии стоят 70, в Польше – 82, в Литве – 90 евро.

"Цены на товары растут все быстрее, а это отрицательно сказывается на наших покупателях. Мы понимаем, что цены на товары и услуги регулирует рынок, но мы хотим защитить покупателей, у которых есть право знать, что цены в Литве выше", – сказал министр юстиции Элвинас Янкявичюс.

Подробные результаты исследования представят 17 августа.

ГСЗПП в ближайшее время начнет расследование и сравнит цены на продовольственные товары в Литве и других странах ЕС.

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