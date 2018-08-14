Во время расследования сравнивали цены на товары магазинов тех же сетей в Литве и за границей (в других странах ЕС).
Исследование показало, что та же самая одежда в Литве примерно на 15% дороже, чем в Испании. К примеру, в магазине Zara та же майка в Польше стоит 20 евро, в Испании, Португалии - 21 евро, в Литве, Латвии, Эстонии и Бельгии – 25 евро.
Спортивные ботинки Massimo Dutti в Испании и Португалии стоят 70, в Польше – 82, в Литве – 90 евро.
"Цены на товары растут все быстрее, а это отрицательно сказывается на наших покупателях. Мы понимаем, что цены на товары и услуги регулирует рынок, но мы хотим защитить покупателей, у которых есть право знать, что цены в Литве выше", – сказал министр юстиции Элвинас Янкявичюс.
Подробные результаты исследования представят 17 августа.
ГСЗПП в ближайшее время начнет расследование и сравнит цены на продовольственные товары в Литве и других странах ЕС.
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