"Они не будут выдвигаться (правительству – BNS), будут выдвигаться иные предложения", – сказал он на пресс-конференции в пятницу.

В среду правительство не одобрило предложение ограничить время работы кафе, клубов и казино. Премьер Саулюс Сквернялис сообщил, что намечается пойти по иному пути – планируется установить более строгие требования безопасности, включая ограничения на количество людей.