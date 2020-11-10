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Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига говорит, что первые дозы вакцины от коронавируса могут поступить в Литву уже в январе.
Vakcina
Vakcina
© Itar-Tass / Scanpix

"Думаю, что реально получить первые дозы в январе. Но это не значит, что все вакцины поступят, так как некоторые мы получим точно только во второй половине следующего года, потому что они находятся на очень разных стадиях разработки", - сказал министр на пресс-конференции во вторник.

Верига подчеркивает, что все будет зависеть от производителей, как удастся договориться с регистрацией и доставкой, а преобладающая часть вакцин придет позже.

Литва вместе с другими странами Евросоюза участвует в совместных закупках, координируемых Еврокомиссией, а также запланировала приобретение нескольких миллионов доз вакцины как минимум у трех производителей.

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