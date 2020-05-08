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После того, как в конце следующей недели будут сняты ограничения передвижения людей между странами Балтии, планирующим поездки в Латвию или Эстонию гражданам Литвы нужно будет обязательно иметь при себе удостоверяющий личность документ и поинтересоваться правилами карантина в этих странах, говорит министр внутренних дел Рита Тамашунене.
Министр: во время поездок между странами Балтии необходимо иметь при себе личный документ
© Mindaugas Milinis

"Хочу подчеркнуть, что контроль на внутренних границах не отменен, так что следует напомнить, что личный документ обязателен, так как пограничники могут проверить вас в любой момент", - сказала министр в пятницу BNS.

По словам министра, информацию о правилах карантина в Латвии и Эстонии планируется выложить на сайте МВД.

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Р. Тамашунене в пятницу обсудила вопросы пограничного контроля после снятия ограничений передвижения между Балтийскими странами с министрами внутренних дел Латвии и Эстонии.

С 15 мая в Литву могут свободно приехать граждане Латвии и Эстонии - им не нужно обосновывать цель своей поездки и на них не будет распространяться правило двухнедельной самоизоляции.

Такие же права приобретают граждане Литвы при поездках в Латвию и Эстонию.

В частности, с 15 мая граждане Литвы смогут возвращаться из-за рубежа, а иностранцы могут въезжать в Литву через два дополнительных пункта погранконтроля с Латвией - Бутинге и Смелине. Сейчас через них можно выехать в Латвию, однако вернуться можно только через погранпереход Салочяй.

Контроль на внутренних границах будет осуществляться до 24 часов 31 мая.

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