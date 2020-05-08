Министр: во время поездок между странами Балтии необходимо иметь при себе личный документ

"Хочу подчеркнуть, что контроль на внутренних границах не отменен, так что следует напомнить, что личный документ обязателен, так как пограничники могут проверить вас в любой момент", - сказала министр в пятницу BNS.
По словам министра, информацию о правилах карантина в Латвии и Эстонии планируется выложить на сайте МВД.
Р. Тамашунене в пятницу обсудила вопросы пограничного контроля после снятия ограничений передвижения между Балтийскими странами с министрами внутренних дел Латвии и Эстонии.
С 15 мая в Литву могут свободно приехать граждане Латвии и Эстонии - им не нужно обосновывать цель своей поездки и на них не будет распространяться правило двухнедельной самоизоляции.
Такие же права приобретают граждане Литвы при поездках в Латвию и Эстонию.
В частности, с 15 мая граждане Литвы смогут возвращаться из-за рубежа, а иностранцы могут въезжать в Литву через два дополнительных пункта погранконтроля с Латвией - Бутинге и Смелине. Сейчас через них можно выехать в Латвию, однако вернуться можно только через погранпереход Салочяй.
Контроль на внутренних границах будет осуществляться до 24 часов 31 мая.
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