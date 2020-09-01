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Воспользоваться гуманитарным исключением и приехать в Литву разрешено 64 гражданам Беларуси, говорит министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене.
Rita Tamašunienė
Rita Tamašunienė
© DELFI / Domantas Pipas

"На сегодняшний день выдано 64 таких разрешения, но не все граждане Беларуси ими воспользовались", - сказала министр радио LRT во вторник.

Как позже уточнила BNS советник министра Божена Заборовска-Зданович, пока из всех получивших разрешение приехал 21 белорус, остальные еще только собираются приехать в Литву.

Кроме того, она подчеркнула, что после президентских выборов в Беларуси еще 11 человек попросили политического убежища.

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Правительство Литвы в середине августа утвердило исключение, разрешающее въезд в Литву с особыми гуманитарными целями. Это было связано с жестоким подавление мирных протестов белорусским режимом после президентских выборов.

Сразу после выборов в Литву приехала и бывший кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В Литве она получила охрану.

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