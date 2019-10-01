Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене говорит, что старт строящейся в белорусском Островце недалеко от Литвы Белорусской АЭС (БелАЭС) может состояться немного позже, чем сообщалось ранее.
Rita Tamašiūnienė
© DELFI / Kiril Čachovskij

По ее словам, у белорусов могут возникнуть проблемы из-за решения стран региона не покупать электроэнергию с БелАЭС.

"Соответствовать требованиям всех протоколов непросто самой БелАЭС, еще и с учетом того, что наши соседние страны тоже придерживаются позиции не покупать электроэнергию с БелАЭС", – сказала журналистам Р. Тамашунене.

"Мы считаем, что и сама процедура начала ее деятельности может немного отдалиться", – добавила министр.

Статьи по теме:
Премьер Литвы: позиция правительства по импорту электроэнергии с БелАЭС не меняется  (30)
"Островецкие учения" вскрыли проблему: не все жители получили уведомления об угрозе  (59)

Ранее строящий БелАЭС российский "Росатом" сообщал, что станция будет введена в эксплуатацию в начале нынешнего года.

Правительство Литвы говорит, что АЭС строится с нарушениями стандартов безопасности и охраны окружающей среды. Минск эти обвинения отклоняет.

Правительства Литвы и Польши объявили, что не будут покупать электроэнергию с БелАЭС, но некоторые эксперты говорят, что она может попасть на общий рынок стран Балтии через Латвию.

Статьи по теме:

Белорусский шантаж: зачем Лукашенко диалог с Литвой? (20)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявляет о намерении...

В Сейме Литвы – идея предусмотреть больше предохранителей для белорусской электроэнергии (30)

В связи с тем, что Латвия предпринимает шаги, чтобы...

Общество

Министр внутренних дел: старт БелАЭС может состояться немного позже (8)

Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене говорит,...

Эксперт: при использовании бесплатных виз в Россию необходимо избегать кибернетических угроз (9)

С 1 октября жители Литвы и ещё 52 стран мира могут...

Новый налог в Литве вызывает горячие споры: точно ли кредиты подорожают в два раза (34)

"Мы в первую очередь не видели серьезной дискуссии, мы...

Со вторника начали действовать бесплатные электронные визы в Санкт-Петербург (128)

С 1 октября граждане Литвы , которые едут в...

Студенты ЕГУ в Вильнюсе начали год с забастовки: мы боремся за демократические ценности и качественное образование (28)

1 октября Европейский гуманитарный университет ( ЕГУ )...

TOP новостей

Новый налог в Литве вызывает горячие споры: точно ли кредиты подорожают в два раза (34)

"Мы в первую очередь не видели серьезной дискуссии, мы...

Новые обещания пенсионерам: в следующем году пенсии в Литве значительно вырастут (108)

Министр социальной защиты и труда Литвы Линас...

"Островецкие учения" вскрыли проблему: не все жители получили уведомления об угрозе (59)

1 октября в 10.15 ч. Министерство внутренних дел Литвы в...

Украина согласовала "формулу Штайнмайера" по Донбассу (14)

"Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы...

Со вторника начали действовать бесплатные электронные визы в Санкт-Петербург (128)

С 1 октября граждане Литвы , которые едут в...