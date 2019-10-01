По ее словам, у белорусов могут возникнуть проблемы из-за решения стран региона не покупать электроэнергию с БелАЭС.
"Соответствовать требованиям всех протоколов непросто самой БелАЭС, еще и с учетом того, что наши соседние страны тоже придерживаются позиции не покупать электроэнергию с БелАЭС", – сказала журналистам Р. Тамашунене.
"Мы считаем, что и сама процедура начала ее деятельности может немного отдалиться", – добавила министр.
Ранее строящий БелАЭС российский "Росатом" сообщал, что станция будет введена в эксплуатацию в начале нынешнего года.
Правительство Литвы говорит, что АЭС строится с нарушениями стандартов безопасности и охраны окружающей среды. Минск эти обвинения отклоняет.
Правительства Литвы и Польши объявили, что не будут покупать электроэнергию с БелАЭС, но некоторые эксперты говорят, что она может попасть на общий рынок стран Балтии через Латвию.
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