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Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига намерен уточнить постановление об обязательном ношении масок детьми старше 6 , чтобы это распоряжение не распространялось на детсадовцев.
Vaikai
Vaikai
© Shutterstock

Родительский форум протестует против масок во время уроков, называя это избыточной мерой. Родители подписывают петиции. Министр сказал, что с такими утверждениями он не согласен.

"Многое зависит от позиции родителей и настрое детей, важно объяснить им, зачем нужна маска, как ее правильно носить, какова цель. Думаю, дети поймут, если им все объяснить. Все рассказы о нехватке кислорода - высосаны их пальца. Действуют исключения для тех, у кого проблемы со здоровьем. Но я повторял не раз, что если речь идет о серьезных проблемах со здоровьем, маски еще нужнее, ведь в таком случае серьезнее риск.

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Единственное, с чем я согласен, так это привязка к возрасту. Часть детей старше 6 лет еще ходит в детские сады. Мы разъясним, что в детских садах маски не нужны, в школах же они обязательны", – сказал Верига.

Эпидемиолог Дайва Размувене опровергла миф о том, что дети не болеют коронавирусом.

"Болеют и дети. С начала пандемии до вчерашнего дня заболели 785 детей. Это 4% от общего количества больных. Их клиническая форма болезни несложная, но они могут заразить родителей, дедушек и бабушек", - сказала эпидемиолог.

По словам специалиста, количество больных детей растет.

"Если в начале болело около 6%, посещающих детские учреждения, то в октябре - почти 20%", - сказала Размувене.

Уже сообщалось, что с начала этой недели ученики начальной школы на уроках должны находиться в масках.

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