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Министр науки, образования и спорта Литвы Альгирдас Монкявичюс сказал, что на следующей неделе будет принято решение о том, когда завершится учебный год. Министр подчеркнул, что он закончится раньше обычного.
Algirdas Monkevičius
Algirdas Monkevičius
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Планируем сократить. Очень много сложной работы было в эти две недели. Мы видим напряжение учителей – учителя всегда перфекционисты, они хотят работать как можно лучше, идеально выполнить свою работу. По опросам учителей мы видим, что в эти две недели 2/3 времени они тратят не на уроки, а на подготовку. Это сложная работа, ученики и их родители тоже устали", – сказал в интервью на LRT министр.

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По его словам, на этой неделе решат, когда закончится учебный год.

"Что касается даты – на этой неделе завершится деятельность рабочей группы, и мы еще раз все взвесим, а потом объявим, когда завершится этот учебный год. (...) Он будет короче обычного", – прибавил Монкявичюс.

На прошлой неделе министр сказал, что экзамены начнутся с 22 июня и будут длиться до 21 июля. Запланирован и прием в вузы – первый этап до 18 августа, второй – до 4 сентября, учебный год планируется начать с 14 сентября.

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