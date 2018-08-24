Масюлис написал в фейсбуке, что 22 августа в парламенте, после заседания Комитета экономики, на котором обсуждалась проблема качества дорог в Литве и деятельность Литовской дирекции автомобильных дорог (ЛДАД), один влиятельный представитель Литовской бизнес-конфедерации (ЛБК) через советника министра передал угрозы в адрес специалиста отдела виндикации. "Если советник не прекратит делать то, что делает, то представитель ЛБК лично "затаскает его в СМИ", – писал министр.

"Я принимаю угрозу этого влиятельного человека как угрозу в адрес антикоррупционной политики Министерства транспорта и коммуникации. Я считаю это недопустимым, поэтому говорю об этом публично. Никакие угрозы и "предупреждения" не остановят и не изменят отношение нашей команды к нехорошим вещам в сфере сообщения", - писал Масюлис.

Правда, министр не назвал, кто этот влиятельный человек, который передал угрозу, но предупредил, что если угрозы не прекратятся, будут обращаться в правоохранительные органы.

"Такое поведение недопустимо, хочу провести красную линию, которую не дам переступить.Может, и можно было бы не обращать внимания, если бы это было что-то другое, но сфера борьбы с коррупцией очень важна. Я это принимаю, как предупреждение в адрес министерства, но это нас не остановит", – сказал DELFI Масюлис.

Суткус: мне ничего об угрозах не известно

Президент Литовской бизнес-конфедерации Валдас Суткус, который участвовал в заседании комитета в среду, на вопрос DELFI об угрозах, прямого ответа не дал:

"Сложно комментировать, контекст был путанный, что-то этим хотят сказать. Мы с министром - публичные лица и общаемся по разным поводам, и если человек что-то хочет сказать, я всегда отвечаю на телефонные звонки и с удовольствием приезжаю для беседы. Мы все время за дискуссию и сотрудничество со всеми госведомствами. Если есть какие-то неясности, надо задать вопрос, и будет ответ".

После уточнения, были ли угрозы, он сказал, что ничего об этом не знает. "Я ничего ни о каких угрозах не знаю. А что значит, как вы думаете, затаскаю в СМИ? Что-то предадут огласке? Если есть какое-то повторное действие в прессе, то это означает предание огласке. Так может, есть о чем сообщить, тогда пусть сообщают, я не знаю", – сказал он.

Он сказал, что он не один, кто участвовал в заседании комитета из ЛБК.

На вопрос, как он оценивает заявление министра, он сказал, что это было написано в фейсбуке, поэтому такому заявлению он не придает какого-либо значения и комментировать тут нечего.