Также глава Минтранса пообщался с руководителями ведущих стивидорных компаний и высказал свое мнение относительно того, как политические разногласия между Литвой и Беларусью могут сказаться на деятельности гавани.

Sede Vacante

Более всего журналистов волновал вопрос, когда объявят конкурс на пост генерального директора порта. До сих пор эта должность остается вакантной – в марте этого года бывший гендиректор Арвидас Вайткус, ныне являющийся депутатом Клайпедского горсовета, был уволен министром Рокасом Масюлисом – предшественником Ярослава Наркевича. Сам Вайткус настаивает на том, что решение было неправомерным и защищает свои права в суде. 15 октября Вильнюсский окружной суд должен вынести вердикт по спорному делу бывшего руководителя, и уже после этого правительство примет окончательное решение о конкурсе. Примечательно, но Наркевич не исключает, что Арвидас Вайткус может вернуться на работу в качестве главы порта, хотя еще 9 сентября министр заявлял обратное – возможности восстановиться в должности нет.

"Конкурс может быть и вовсе не объявлен, - неожиданно заявил глава Минтранса. – Можно и не искать (нового гендиректора. – Прим. Ред.), если решение суда будет в пользу Вайткуса. В этом случае мы оценим этот вопрос со своей стороны и возможно, что необходимости в конкурсе и не будет", - сказал он, подчеркнув, что его устраивает и то, как со своими обязанностями справляется директор по инфраструктуре, врио гендиректора Клайпедского порта Видмантас Паукште.

Белорусская повестка

В последние дни внимание прессы и топовых специалистов по международным отношениям приковано к Беларуси. На фоне вестей о стремлениях Москвы окончательно превратить Беларусь в своего сателлита Литва решила оживить литовско-белорусские отношения, которые на протяжении последних лет переживают кризис. Администрация президента Литвы считает, что Вильнюсу следует пересмотреть свои взгляды на партнерство с Минском и вернуться к более оживленному диалогу.

Накануне глава МИД Линас Линкявичюс на полях Генассамблеи ООН встретился со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем. Сигнал о том, что отношения двух стран идут в сторону большей интенсивности контактов DELFI подтвердил и министр транспорта Ярослав Наркевич.

Во вторник он посетил Минск, чтобы обсудить актуальные транспортные вопросы со своими коллегами из стран Балтии, Польши и Китая. У соседей проходит ежегодный форум по транспорту и логистике, к котором принимает участие и министр, а в среду он должен встретиться с министром транспорта и связи Беларуси Алексеем Авраменко.

"Мы с министром будем говорить о транспортных проблемах, о сотрудничестве, транспортных коридорах и потоках с Литвой. Это ежегодный форум, и его темами являются железные дороги, нефть, логистика", - сказал Наркевич BNS.

В Клайпеде отвечая на вопрос о том, обусловлено ли это тем, что власти, равно как и бизнес, обеспокоены официальными заявлениями Минска о возможности перенаправить часть транзита из Клайпеды в Ригу и Вентспилс, министр ответил, что риск существует, но Минтранс работает над этим вопросом. Отметим, что его предшественник Рокас Масюлис отвергал факт риска оттока грузов.

"Я бы не хотел оценивать действия и высказывания бывшего министра. Со своей стороны хочу сказать, что мы оцениваем все риски. Наша задача заключается в том, чтобы стратегически смотреть и думать наперед. Для того, чтобы, во-первых, создать условия для инвесторов и участников, дабы эти условия были конкурентными. Наш порт должен быть максимально привлекателен для всех, кто хотел бы извлечь из него выгоду", - сказал министр, не упомянув, тем не менее, о том, что он думает об угрозах, связанных с возможными инвестициями китайских корпораций, зондирующих почву в Клайпедском порту.

Помимо всего прочего, мы поинтересовались, как министр оценивает возможные риски, связанные с готовящейся углубленной интеграцией Беларуси и России.

"У меня вызывает беспокойство, если последствия этого сотрудничества скажутся на Литве и на литовской промышленности. Это возымеет негативное влияние", - констатировал министр.

Отметим, что компании с участием белорусского капитала входят в топ-500 крупнейших литовских предприятий-налогоплательщиков. Белорусские грузы формируют около 35% деятельности всего Клайпедского порта. Сам порт создает около 7% ВВП Литвы, а в общей совокупности деятельность всех связанных с портом предприятий – около 18% ВВП республики. В роли основных партнеров порта со стороны Беларуси выступают "Беларуськалий", "Гродно-Азот", "Белорусская калийная компания" и "Белорусская нефтяная компания". 71,7% белорусских грузов в Клайпедском порту занимают химические и минеральные удобрения. Одним из ключевых предприятий в Клайпедском порту является компания "Бирю кровиню терминалас" - 30% ее акций принадлежит "Беларуськалию".

Белорусское присутствие в порту ощущалось всегда, однако девять лет назад оно вышло на новый этап – достигнутые в 2010 году договоренности на высшем уровне в результате визита президента Литвы Дали Грибаускайте в Беларусь и ее встречи с Александром Лукашенко существенно повлияли на то, что белорусские предприятия стали планомерно увеличивать экспортные объемы через Клайпедский порт. Позже позиции двух стран разошлись из-за реализации проекта небезопасной, как утверждает литовское руководство, Островецкой АЭС. По этой причине сегодня Лукашенко рассматривает возможности переориентировать потоки грузов на Латвию. Латвийское правительство, в свою очередь, активно работает в этом направлении и ждет президента Беларуси с официальным визитом в Риге.