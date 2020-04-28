Министр транспорта Литвы назвал три возможных направления авиарейсов

По словам министра, многое зависит и от правил, действующих в принимающих странах.
"В Германии и Польше действует обязательный двухнедельный карантин для приезжих. Граждане, которые отправятся в эти страны, должны соблюдать эти правила. Тут должно быть обоюдное соглашение, обоюдное смягчение условий. Если это произойдет, то мы сразу же создадим условия для полетов", – сказал Наркевич.
По словам министра, Литовские аэропорты не только готовы возобновить полеты, но и заинтересованы в этом, поскольку каждый день они несут убытки.
"Если мы говорим о секторе сообщения, о государственных компаниях, то если карантин затянется на три месяца, ущерб составит около 60 млн. евро. Сейчас (…) самый большой ущерб несут аэропорты, воздушная навигация и железная дорога. Ущерб одних аэропортов составляет 10 млн. евро в месяц", – сказал Наркевич.
Премьер-министр Саулюс Скверялис 28 апреля сказал журналистам, что первые авиарейсы возможны 10-15 мая.
"Правительство обсудит вопрос восстановления авиасообщения в Вильнюсском аэропорту, однако пока не на этом этапе. (…) Трудно предположить (точную дату - Delfi), но мы можем ориентироваться на 10-15 мая", - сказал Сквернялис.
По словам главы правительства, направлений будет немного, и это не будут полеты в те страны, в которых либо нет режима карантина, либо есть очаги массового распространения болезни.
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