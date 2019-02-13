Министр транспорта Литвы Рокас Масюлис заявил, что через 1,5-2 года будет предпринят поиск авиакомпаний, которые при финансовой поддержке Евросоюза (ЕС) предложат бизнес-полеты из Вильнюса в Париж и Мюнхен.
© DELFI / Šarūnas Mažeika


По словам Р. Масюлиса, поиск авиакомпаний будет таким же, как для бизнес-полетов в Лондон, которые стартуют с мая этого года.

"Лучше, воспользовавшись (финансовой) поддержкой и исключениями ЕС, давайте приведем в порядок те бизнес-направления, которых не хватает, чем будем создавать национального авиаперевозчика из-за нескольких направлений", - заявил Р. Масюлис во вторник в сейме.

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Позже Р. Масюлис уточнил BNS, что с Еврокомиссией нужно согласовать вероятную финансовую помощь государства развитию парижского и мюнхенского направлений.

По его словам, конкурсы можно было бы объявить через полтора - два года, а, может, и раньше, если Литве удастся убедить ЕС либерализовать требования к авиаперевозчикам.

Объявленный компанией Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы") конкурс на бизнес-полеты из Вильнюса в аэропорт Лондон-Сити выиграла в прошлом году польская авиакомпания LOT. В отношении этих полетов впервые в Европе будет применяться порядок финансовой поддержки, а максимальная сумма за год не будет превышать 3 млн евро.

Гендиректор LOT Polish Airlines Рафал Мильчарский выразил уверенность, что полеты будут иметь огромный потенциал, так как между Литвой и Великобританией пассажиропоток составляет почти 1 млн человек в год.

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