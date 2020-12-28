Напомним, что застрявших в Великобритании граждан трех Балтийских стран сегодня вечером доставят на специальном самолете из Лондона в Ригу. Всего вернутся 48 граждан Литвы. Министерство позаботиться об их доставке из Риги в Литву.

По словам министра, авиасообщение будет восстановлено с 1 января, но будут действовать жесткие требования. "Вопрос ограничения авиасообщения мы обсуждаем с другими странами Балтии, мы постоянно обсуждаем возможность возобновления сообщения с 1 января, но надо подчеркнуть, что все еще есть возможность попасть в Литву через других страны, которые уже возобновили авиасообщение.

В соответствии с имеющейся информацией, это может произойти 1 января. Хочу подчеркнуть, что мы согласовываем этот вопрос с соседними странами, как только что информировал коллега Габриэлюс Ландсбегис, Латвия склоняется к возобновлению авиасообщения с 1 января, возможно, свою позицию сегодня выскажут и эстонцы. Из беседы с министром Польши, которая состоялась перед Рождеством, я знаю, что они планируют ограничивать сообщение до 6 января. Однако мы согласовываем позицию с другими странами Балтии, но мы еще должны согласовать требования в сфере здравоохранения. Порядок будет один во всех трех странах", – указал Скуодис.

"Установлены более жесткие требования для всех литовцев, приезжающих из Великобритании - или отрицательный тест на въезде или изоляция и потом тест. Такие требования уже действуют. (...) Мы со своей стороны всегда выступаем за более свободное сообщение. Конечно, важно учитывать все требования в сфере здравоохранения.

Общая позиция правительства не меняется, если есть возможность никуда не ехать, этого делать не надо, ведь у нас и в стране действуют ограничения. Мы говорим и о сообщении между странами. Но мы прекрасно понимаем, что бывают разные обстоятельства. Если есть необходимость, то важно выполнять все требования", – сказал министр транспорта.

На вопрос, кто обеспечит контроль за приезжими из Великобритании, Скуодис отметил, что в аэропорту люди заполняют специальные документы, дежурят специалисты НЦОЗ.

"Мне хочется верить, что сделают все, что необходимо. Что касается перспективы, особенно о следующем годе, я очень надеюсь, что увеличат мощности тестирования, мы будем говорить о других результатах. Возможно, тест в аэропорту смогут сдать все прибывающие. Мы говорим о такой возможности и с самими представителями аэропортов. В зависимости от этого свои решения будет принимать и правительство", – сказал министр.

Напомним, что сообщение с Великобританией временно закрыто с минувшего понедельника.