По его словам, эти перемены особенно актуальны для Вильнюсской мэрии, поскольку другие крупные города успели подготовиться к переменам, которые были инициированы 5 лет назад, и с января, когда отменили таблички, там действуют новые светофоры с дополнительной секцией.
"Мы начали формальную процедуру, чтобы продлить действие табличек на тех перекрестках, где увеличились заторы. Мы предполагаем, что их действие будет продлено на год", – сказал журналистам 6 января Наркевич.
По его словам, для этого надо изменить постановление правительства. Наркевич намерен 7 января обсудить этот вопрос с генкомиссаром полиции.
Он напомнил, что у муниципалитетов на подготовку к новому порядку было пять лет. Наркевич сказал, что проблемы по сути возникли только в Вильнюсе, например, из Каунасской мэрии жалобы не поступали.
"От них мы жалобы не получали. Но если будут такие перекрестки, где из-за упразднения табличек увеличились заторы, будем обсуждать каждый случай отдельно", – сказал министр.
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