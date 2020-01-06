Таблички с зелеными стрелками, разрешающие поворот направо на красный свет, на некоторых перекрестках в Вильнюсе вернутся на год, сказал министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич.
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© Vilniaus miesto savivaldybė

По его словам, эти перемены особенно актуальны для Вильнюсской мэрии, поскольку другие крупные города успели подготовиться к переменам, которые были инициированы 5 лет назад, и с января, когда отменили таблички, там действуют новые светофоры с дополнительной секцией.

"Мы начали формальную процедуру, чтобы продлить действие табличек на тех перекрестках, где увеличились заторы. Мы предполагаем, что их действие будет продлено на год", – сказал журналистам 6 января Наркевич.

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По его словам, для этого надо изменить постановление правительства. Наркевич намерен 7 января обсудить этот вопрос с генкомиссаром полиции.

Он напомнил, что у муниципалитетов на подготовку к новому порядку было пять лет. Наркевич сказал, что проблемы по сути возникли только в Вильнюсе, например, из Каунасской мэрии жалобы не поступали.

"От них мы жалобы не получали. Но если будут такие перекрестки, где из-за упразднения табличек увеличились заторы, будем обсуждать каждый случай отдельно", – сказал министр.

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