– В Литве пенсии получают около 600 000 жителей. Из них около 200 000 получают деньги на дому. Нормальна ли такая ситуация – такое количество людей, получающих деньги наличными?

– Я бы так сказала, что сложилась такая ситуация. С давних времен пенсии носили по домам. С тех пор как стала набирать популярность банковская система и зарплаты стали переводить на счета, понемногу большая часть пенсий "перебралась" в банки. Это нормальная практика. Мы этого и хотим, поскольку в таком случае люди получают деньги в тот же день. Тогда не было бы и таких накладок, какие бывают сейчас. Но по традиции есть немало людей, которым нынешняя система по душе, им нравится, что пенсии носят домой. Новые пенсионеры могут получить такую услугу только в том случае, если они - инвалиды или если им на момент назначения пенсии исполнилось больше 80 лет (такое маловероятно). Все остальные жители крупных городов должны получать пенсии через банк, в регионах все зависит от того, если рядом банк или банкомат.

– Как изменить эту систему, мы еще поговорим, а сейчас о том – что случилось. Вы объявили конкурс, от прежнего поставщика услуги отказались, поскольку новые предложили лучшие условия и вот - кризис. Люди не находят пенсионеров или идут не туда? Как же так?

– Многие сейчас говорят, что ситуация связана с пенсионной реформой. Ничего подобного.

– Это связано с конкурсами госзакупок – выбирают поставщика услуги, который предложил самую низкую цену, несмотря на отсутствие опыта, ресурсов и т.д.

– Именно. Что произошло? "Содра" в соответствии с законом о госзакупках, kasкаждых три года обязана объявлять такой конкурс. 9 лет подряд работал один поставщик услуги ("Литовская почта"). В прошлом году он предложил более высокую цену, чем частники, это был гром среди ясного неба. Так регионы перераспределились. По закону, мы ничего юридически менять не могли. Начали работать с новым поставщиком, и вот результат. К сожалению, ситуация такова, что мы вынуждены остановить сотрудничество в Вильнюсе и Каунасе, поскольку больше всего клиентов в этих городах. Пока состоится новый конкурс, пенсии там будет доставлять "Литовская почта".

– Несмотря на это, 4000 человек, по последним данным, не получили денег с 1 января. Для пенсионеров это продолжительный срок.

– Согласно статистике, каждый месяц около 2000 пенсий не доставляют по разным объективным причинам: кто-то лежит в больнице, кого-то не находят дома несколько дней подряд и т.д., однако в этом месяце около 3000 пенсий не доставили по иным причинам, это большой ущерб для пенсионеров.

– В любом случае, это технические моменты, они в конце концов будут решены, эту кратковременную проблему решат. Долгосрочный вопрос – 200 000 человек получает пенсии наличными. Не считаете ли вы, что расходы на доставку надо высчитывать из пенсий, за исключением, конечно, тех случаев, когда речь идет об инвалидах и людях очень почтенного возраста? Это побудило бы людей получать пенсии через банк.

– Да, у нас есть такая социальная несправедливость. Люди, получающие деньги через банк, платят какие-то налоги банку, а получатели пенсий наличными ничего не платят. Эта бесплатная услуга может быть одним из аргументов не заводит счет в банке. Особенно для людей, считающих каждый цент. Я не думаю, что подходящий вариант заставить пользоваться услугами банков всех людей, которые не соответствуют представленным вами критериям.

– Но по сути за то, что они получают пенсии на дому, платят другие пенсионеры.

– Получается так, поскольку это платная услуга. Средства берут из бюджета "Содры". Но в любом случае в данной ситуации уже и те, кто получает пенсии на дом, ощутили, что система доставки не настолько стабильна, как это было до сих пор.

– Вы не видите смысла в том, чтобы государство проявило инициативу и сказало, например, что за доставку пенсий будут высчитывать деньги из нее?

– Мы идем путем побуждения через банковскую систему. Говорим и с банками о возможных исключениях для отдельных групп - пенсионеров, инвалидов. Мы надеемся, что банки будут социально чувствительными и создадут условия для людей хранить деньги там, где они находятся в безопасности.