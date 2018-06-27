Министр сдался: маргарин детям давать не будут

В минувший четверг министр здравоохранения Аурелиюс Верига в фейсбуке оставил короткое примечание, в нем сказано, что маргарин детям давать не будут, а сливочное масло заменят растительным маслом.

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27 июня, утром Верига подписал приказ, изменяющий порядок организации детского питания. В нем не упоминается маргарин.

"Эта поправка - отказ от рекомендации менять сливочное масло на маргарин и предлагается заменять его растительным маслом, – сказала советник Вериги Лина Бушинскайте-Шрюбене. – Такое решение было принято после учета всех мнений и реакций, разного мнения экспертов. Несмотря на то, что за рубежом эксперты рекомендуют заменять сливочное масло растительными маслами или маргарином, очевидно, что жители Литвы к этому не готовы и сомневаются в целесообразности этой рекомендации. Естественно, что все новшества требуют времени и подготовки".

По словам Вериги, новшеств в сфере питания не будет, пока эксперты не придут к единому мнению.

"Новшества не должны вносить раскол в общество, даже малейшие перемены должны пройти стадию обсуждения и быть приемлемы для людей. Министр Верига также сожалеет и приносит извинения за то, что ответственные специалисты Минздрава, работающие над этим вопросом, не и другими заинтересованными сторонами, к примеру, представителями родителей и учебных и дошкольных учреждений, это вызвало беспокойство у людей", – сказала Бушинскайте-Шрюбене.