Министр финансов Литвы Вилюс Шапока сказал, что решения по вопросу так называемого налога на автомобиль, могут выясниться осенью этого года. Министр в четверг сказал LRT, что в Литве автопарк старый и загрязняющий окружающую среду, и, если его структура не изменится, это потребует "нескольких сот миллионов финансовых ресурсов".
Prasidėjo svarbi Geležinio Vilko gatvės atkarpos rekonstrukcija
© Vilniaus savivaldybė

"Если говорить о налоговых переменах, которые могут коснуться загрязняющих окружающую среду автомобилей, то неоднократно появлялась информация о том, что вот, обложат налогами все автомобили. В этом информационном шуме много неверных новостей. <...> Если говорить о будущем, о 2020 г. и еще несколько лет вперед, если структура автопарка в Литве не изменится, то потребует дополнительно несколько сот миллионов ресурсов, которые в той или иной форме придется заплатить всем налогоплательщикам.

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Чтобы это не произошло, мы должны создать предпосылки для изменения автопарка. Эти дискуссии действительно шагнули вперед, и я думаю, что осенью мы к этому вернемся, когда Министерство охраны окружающей среды представит модель", – сказал LRT Шапока.

По мнению министра, возможная плата во время регистрации может сделать загрязняющие окружающую среду автомобили менее привлекательными и, по его словам, "вместе должны быть созданы поощрения для покупающих меньше загрязняющие окружающую среду автомобили".

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