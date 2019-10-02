– Объясните ваше предложение присоединить подготовительные группы детских садов к начальной школе?

– Я, наверное, не очень точно сформулировал эту идею. При оптимизации сети мы должны видеть каждого ребенка. На конкретной территории, в конкретном самоуправлении есть основная школа, полная гимназия, начальная школа и дошкольное учреждение. Там есть дети, которых система должна видеть. Сейчас мы видим, что это разные школы, учреждения с разными директорами и ресурсами, которые используют нерационально. Сейчас в Литве есть такой опыт и он радует, это хороший опыт, когда в старостве их охватывает одна общая администрация.

– Что вы имеете в виду?

– Вот конкретный пример. Например, жидикская полная гимназия им. Марии Пачкаускайте. Это сельская школа у границы Литвы.

– Полная, значит, с 1 по 12 класс?

– Да. В селе, где детей немного, все именно так. Неподалеку есть начальная школа и дошкольное учреждение. Администрация у них одна. Они видят каждого ребенка. И недееспособных, и дошкольников. Есть еще одна проблема - не все родители водят детей в подготовительный класс. В Литве это серьезная проблема. Только треть детей в сельской местности посещают подготовительную группу. Это серьезно. У такой школы одна администрация, есть специалисты, психологи, социальные педагоги, логопеды. Они могут позаботиться о детях, использовать эти ресурсы. Тогда и нагрузка на учителей будет хорошо отрегулирована.

– Да, но вы концентрируетесь на детях, которые еще не ходят в школу. Они что сейчас должны покинуть детские сады и идти в школы?

– Слово должные - не то. Мы хотим делать это на добровольной основе, опираясь на существующий опыт. Эти дети под опекой одной администрации, одного учреждения, одной школы. Они уже посещают это дошкольное учреждение, оно - часть единого целого.

– Они находятся под руководством одной администрации только в нескольких самоуправлениях.

– И насилия тут не может быть. Мы хотим раскрыть этот опыт, как испытанную модель, доказать, что это самый лучший путь для совершенствования структуры.

– Никакой обязаловки?

– Если бы мы стали это делать, как большую реформу в обязательном порядке, то, я думаю, были бы препоны.

– Почему?

– Надо было бы увольнять людей, очень быстро, поэтому было бы большое сопротивление. Если мы будем делать это с использованием хорошего опыта, ведь кое-где руководителей не хватает, то это было бы хорошим примером. (...)

– Вы говорите, что приоритет – ребенок. Но здесь можно увидеть желание сократить число детей в детских садах и увеличить их количество в школах? Если упростить - детских садов не хватает, а школ - слишком много?

– Наоборот. Если создадим эту систему, то все дети будут одинаково ценными, поскольку они - в ведении одной администрации.

– Вы предлагаете делать это и в городах?

– В городах все сложнее. Не стоит разделять гимназии и создавать такую сеть. Но в некоторых микрорайонах это было бы на пользу. Проблема в том, что в деревне сейчас лишь треть детей ходит в подготовительный класс, а места есть. В городах все наоборот. Но в дошкольном образовании надо задействовать больше детей. Дошкольное образование должно быть более качественным. В большинстве случаев оно такое и есть. Мы тогда могли бы лучше подготовить детей к старту.

– Да, это две разные проблемы. Одна - родители в регионах не водят детей в детские сады, а вторая - надо ли отправлять ребенка в школу с 6 лет?

– Именно, поэтому и говорю, надо быть гибкими, никакого насилия. Мы должны побуждать хороший опыт. Он в городе и в селе разный.

– А по вашему, какой опыт хороший? Решение отдать ребенка в школу с 6 или 7 лет связано не только с вопросом зрелости, но и, например, с дневным сном, который важен для развития ребенка.

– Мы не говорим о том, что всех надо согнать в одно большое помещение. Помещения должны сохраниться, занятия проходить на разных территориях. (...)

– Иными словами, идея в том, чтобы не детей физически забирать из детских садов и переводить в школы, а объединить руководство, чтобы физически дети остались, например, если дошкольники - в детском саду?

– Именно. Так заботиться о детях лучше всего, пользуясь теми же ресурсами и даже привлечь больше детей туда, где они нужны, в селе, где дошкольное образование неактивно. Это одна из самых больших проблем качества.

– Нет ли такого, что мэрии считают ценностью само учреждение, а не качество обучения детей?

– Суть в том, что мы должны видеть не отдельное учреждение, а самих детей. Что такое сеть? Это люди, учителя, специалисты, которые оказывают помощь и руководство. Я советую съездить в те школы, где эта модель начала работать. Вы увидите прекрасные вещи, решения.

– А результаты меняются?

– Становятся лучше. Они не могут не улучшатся, ведь дети включены в гармоничную систему, где все наблюдают профессиональные педагоги. В дошкольном образовании и в начальной школе подключаются учителя-предметники. Это и природоведение, и информатика. Мы можем увидеть, что дети делают с принтерами 3D.

– Вы говорите, что 2 из 3 детей в регионах не ходят в детский сад, и специалисты считают, что в результате учатся они хуже, чем дети в городах?

– Именно. Наши исследования и международные исследования свидетельствуют, что не хватает образования на дошкольном уровне. Мы говорим об этом с Соцмином. Они тоже решают вопрос, как побудить семьи отдавать детей в детские сады, чтобы люди в этом были заинтересованы. Надо найти механизм для поощрения.

– Финансовые средства, "детские" деньги?

– Это тоже чувствительная тема. Но исследования доказывают, что даже год в системе дошкольного учреждения значительно улучшает результаты учебы детей.