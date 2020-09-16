В данный момент случаи COVID-19 выявлены в 32 образовательных учреждениях – это составляет около 2% всех учреждений просвещения, заявил в среду на удаленном заседании Комитета по образованию и науке А. Монкявичюс.

"Инфекция сильно не распространилась, пока это в объеме сотых процента от всей популяции учителей и школьников, в половине самоуправлений есть заражения в одной или в двух школах", – сказал министр.

В целом в системе здравоохранения болеют 48 человек: 38 детей (0,08% всех школьников), шесть педагогов (0,01%), четыре иных работника.

В Литве действуют 1850 образовательных учреждений, в которых учатся около 450 тыс. школьников разного возраста, в них работают 45 тыс. педагогов.

В Литве лишь Гимназия Юодупес, что в Рокишкском районе, полностью работает удаленно. По словам министра, это небольшая школа, в ней около 206 учеников и учителей.

"По причине трех случаев – одного болеющего педагога и двух работников, которые заразились не в школе – гимназия приняла решение, что вся школа определенное время будет работать удаленно", – сказал министр, добавив, что сроки удаленной работы будут зависеть от того, насколько ситуация будет контролироваться школой и специалистами здравоохранения.

Представляя ситуацию, министр сказал, что большинство школ, где выявлены случаи COVID-19, работает в смешанном режиме, сочетая обычное и удаленное обучение.

Дистанционно действует одна группа дошкольного воспитания с 19 детьми и 24 школьных класса, в среднем в классе 21 ученик. Удаленным способом обучается одна группа профессионального обучения с десятью школьниками и одно учреждение неформального обучения. 160 отдельных учеников сейчас также обучаются удаленно.

По словам А. Монкявичюса, часть школ, особенно крупных, для уменьшения контактов учеников работают в две смены, также один поток учеников неделю или две обучаются удаленным способом, остальные – в обычном режиме, потом они меняются.