Министр призывает работодателей позаботиться о работниках: ситуация в Неменчине вызывает беспокойство

"Из тех данных, которые я получил, (...) ситуация вызывает беспокойство, поскольку, похоже, что у заболевших могло быть очень много контактов. Это значит, что большому количеству людей надо самоизолироваться, сама ситуация там значительно ухудшится", – сказал Верига.

Министр заверил, что работодателю предоставят рекомендации.

"Возможности исследования сейчас не ограничены, тесты можно сдать. Если у компании будет желание, можно и более масштабные исследования провести, больше работников проверить – даже тех, у кого нет симптомов, если есть риск. Видимо, такой и будет рекомендация", – сказал Верига.

Он напомнил, что работники, которые почувствовали любые симптомы простуды, не должны идти на работу, даже если больничный у них закончился.

"Главы учреждений могут предпринять меры, которые позволят управлять риском из без тестирования. Если у работника есть симптомы простуды, он ни при каких обстоятельствах не должен возвращаться на работу", – сказал министр.