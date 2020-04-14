Министр призывает работодателей позаботиться о работниках: ситуация в Неменчине вызывает беспокойство

"Из тех данных, которые я получил, (...) ситуация вызывает беспокойство, поскольку, похоже, что у заболевших могло быть очень много контактов. Это значит, что большому количеству людей надо самоизолироваться, сама ситуация там значительно ухудшится", – сказал Верига.
Министр заверил, что работодателю предоставят рекомендации.
"Возможности исследования сейчас не ограничены, тесты можно сдать. Если у компании будет желание, можно и более масштабные исследования провести, больше работников проверить – даже тех, у кого нет симптомов, если есть риск. Видимо, такой и будет рекомендация", – сказал Верига.
Он напомнил, что работники, которые почувствовали любые симптомы простуды, не должны идти на работу, даже если больничный у них закончился.
"Главы учреждений могут предпринять меры, которые позволят управлять риском из без тестирования. Если у работника есть симптомы простуды, он ни при каких обстоятельствах не должен возвращаться на работу", – сказал министр.
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