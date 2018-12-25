"Пока что действительно не идёт речи об отмене государственных пенсий. Эти адекватные изменения, которые являются обязательными, которые видно невооружённым глазом, коррекции, которые обязательно нужно выполнить, мы их собираем и представим свои предложения", – сказал министр.

По его словам, в данное время министерство готовит предложения о реформировании государственных пенсий, вынести их на общественное обсуждение планируется в первом полугодии 2019 года.

По данным Минтруда, в данное время в Литве государственные пенсии получают более 100 000 человек. Это бывшие должностные лица, судьи, учёные, заслуженные или пострадавшие лица, из государственного бюджета также выплачиваются компенсационные выплаты творческим сотрудникам и ренты бывшим спортсменам и сигнатариям.

Министерство отмечает, что все эти государственные пенсии разнообразных видов регламентируются по-разному: назначаются базовые величины, принципы рассчитывания выплат, условия назначения и выплачивания. Некоторые критики говорят, что это не соответствует принципам социальной справедливости и пропорциональности.

Подсчитано, что большую часть получателей государственных пенсий составляют пострадавшие люди (жертвы репрессий) – около 63%, получателей профессиональных пенсий 23%, а получателей заслуженных пенсий – около 14%.

По информации министерства, государственные пенсии и ренты в обществе часто оцениваются как привилегированные, поскольку это – дополнительные выплаты, которые выплачиваются вместе с пенсией социального страхования, также выплачиваются представителям определенных профессий или за заслуги.

Некоторые выплаты производятся ещё молодым людям за меньший стаж, чем у всех остальных, или выплачиваются за те же самые заслуги, за которые назначается и государственная пенсия или рента, людям, уще поощрённым денежными премиями.

Государственная пенсия первого уровня составляет 232 евро, второго – 116 евро. Размер ренты сигнатария составляет 1285 евро.