Он подчеркнул, что пока никакие международные организации не подтвердили никаких лекарств, подходящих для лечения коронавирусной инфекции, поэтому жители должны оставаться бдительными.

"Население должно быть бдительным и не покупать лекарств, которые, как заявляют, подходят для лечения вирусов. Поймите, что даже если и предлагают, даже если и теоретически было бы создано какое-то лекарство, и оно не является какой-то пищевой добавкой, то человек сам, без назначения, рекомендации медиков, не может решать употреблять ли такой лекарство, нужно ли оно ему", – завил А. Верига на пресс-конференции.

"Давайте не будет поддаваться возможным случаям мошенничества, давайте будет бдительными. Если какие-то лекарства появятся, они появятся в системе здравоохранения, а не в интернет-магазинах", – призвал А. Верига.