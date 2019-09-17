Министр предлагает ввести бесплатные обеды для дошкольников и первоклассников

В поправках к проекту социальной помощи школьникам предусмотрено, что на первом этапе с сентября по август детям подготовительных классов предложат питание по принципу шведского стола. По предварительным данным, на первом этапе в проекте примут участие 49 муниципалитетов, которые выберут для этого конкретные школы – ученики этих школ первыми оценят новшество.

С сентября 2020 года бесплатные обеды будут получать не только ученики подготовительных классов, но и первых классов во всей Литве. Муниципалитеты и школы сами должны решить, какой способ подачи еды будет выбран - шведский стол или порции.

"В начале этого года мы провели опрос муниципалитетов и представителей родительских организаций, чтобы выяснить, актуален ли вопрос бесплатного питания. Респонденты 72% мэрий положительно отреагировали на эту инициативу, поэтому мы стали формировать привычки здорового питания и предложили бесплатное питание ученикам подготовительных и первых классов", – сказал Кукурайтис.

Если парламент одобрит это предложение, то с 2020 г. бесплатные обеды будут получать 49 600 школьников. Из бюджета на это потребуется 6,9 млн. евро.

Сейчас бесплатное питание получают только дети из малоимущих семей, если доходы на одного члена семьи составляют меньше 183 евро. В 2019 г. бесплатное питание получают 50 000 учеников, государство выделило на это 15 млн. евро.

По данным информационной системы, которая анализирует данные о состоянии здоровья школьников, в 2018-2019 гг. в Литве у 15,55% детей в возрасте 6-18 лет был избыточный вес, ожирение диагностировали у 6,07% детей, а у 11,86% был недостаточный вес. Предполагают, что отчасти это результат сформировавшегося с детства рациона.