"По многим областям мы нашли политический компромисс, только его не удалось найти в отношении льготы на отопление, и мы остаемся в этом году со статус-кво, с 9%. Думаю, что к этому вопросу можно будет вернуться тогда, когда немалая часть многоквартирных домов будет реновирована", - сказал министр на пресс-конференции в среду, сообщает BNS.
Премьер Саулюс Сквернялис сказал, что решение оставить льготный тариф НДС на отопление 9% было принято с учетом настроений в общества и финансовых возможностей страны.
9%-ный тариф НДС на отопление действует с 2009 года - он был отменен в июне этого года, но с октября снова возвращен. Со следующего года кабмин намеревался повысить этот тариф до 15%, полностью отменив 9%-ную льготу НДС.
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