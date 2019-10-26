После того как пожар в Алитусе был потушен, ждет немало вызовов в деле ликвидации последствий аварии – надо гарантировать, чтобы загрязненные продукты не попадали на рынок, сказал министр охраны окружающей среды Литвы Кястутис Мажейка.
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Еще ждет не менее сложная работа, я говорю о ликвидации последствий, не только на пожарище, сейчас обнаружены химические вещества в молоке, значит они будут и в почве. Мы будем планировать шаги, чтобы обеспечить безопасное сырье для продуктов - овощей, молока, мяса, не надо забывать, что в промышленном районе, где был пожар, есть компании, производящие продукты питания, важно гарантировать их безопасность", – сказал Мажейка в интервью Литовскому радио.

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С места пожара в Алитусе планируется начать вывоз опасных отходов

28 октября в правительстве состоится заседании Национальной комиссии по безопасности, на котором министры охраны окружающей среды, сельского хозяйства и здравоохранения представят результаты исследований, связанных с пожаром, рекомендации по мерам устранения последствий на краткосрочный и долгосрочный периоды.

Пожар в компании Ekologistika на территории 2000 кв. м начался в ночь на 16 октября, его потушили больше чем через неделю – 25 октября.

В течение нескольких дней после начала пожара в окрестностях фиксировали повышение уровня загрязнения воздуха опасными веществами, из-за вызванных загрязнением воздуха проблем со здоровьем к врачам обратились 8 человек.

Ученые предупреждают, что во время пожара в окружающую среду попало очень большое количество ядовиты веществ, а последствия этого пожара для здоровья могут проявляться на протяжении десятилетий.

25 октября Государственная продовольственно-ветеринарная служба сообщила, что на территории, где произошел пожар, загрязнения попали и в молоко местных коров, поэтому фермеры не могут сдавать молоко, продавать его и сами употреблять его в пищу.

В Алитусе и в Алитусском районе объявлена экстремальная ситуация.

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