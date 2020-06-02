На совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел Балтийских стран во вторник министр Я. Чапутович сказал, что так называемый "Балтийский пузырь", когда страны еще раньше решили отменить ограничения на поездки для граждан друг друга - это "вдохновение для Польши", однако все еще возникает немало проблем из-за связанных с миграцией очагов коронавируса, например, на угольных шахтах.

"Это компромисс между угрозой для здоровья и потребностью развивать экономику и туризм. Так что нам следует относиться к этому должным образом. Решения о фазе снятия ограничений, связанной с поездками, должен принять министр здравоохранения", - сказал Я. Чапутович.

Он подчеркнул, что хотя страны "на правильном пути" в плане обуздания коронавируса, конкретные решения будут зависеть от рекомендаций экспертов.

"Поскольку мы на правильном пути, я надеюсь, что в течение нескольких ближайших недель ограничения будут сняты, и поездки в отпуск станут возможны", - добавил министр.

Он подчеркнул, что на уровне Евросоюза (ЕС) ведутся дискуссии об единой политике относительно поездок во всем сообществе.

"Возможно, этот "пузырь" будет "пузырем" ЕС, я надеюсь", - сказал он.

Страны Балтии договорились о списке 24 стран, из которых разрешается приезжать иностранцам, по приезде из еще 24 стран не нужна двухнедельная самоизоляция.

Линкявичюс надеется на координирование действий во всем ЕС

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сказал BNS, что не услышал от польского министра конкретной даты открытия границ для Балтийских государств, однако польский министр проявил интерес к опыту стран Балтии в деле координирования совместных действий. Он говорит, что постепенно следует переходить к общему координированию действий во всем ЕС.

"Этот процесс занимает немного больше времени, но я бы спрогнозировал, что Польша тоже откроется, и это будет еще один один логичный участник этого нашего "Балтийского пузыря". То же самое можно сказать и о Финляндии. Мы пытаемся расширить этот опыт, представляя, что весь ЕС, вся шенгенская зона должны быть такими, тогда мы координировали бы открытие границ с третьими странами", - сказал Л. Линкявичюс.

По его словам, на встрече детально обсуждались вопросы безопасности, связанные с совместными военными учениями, развитием оборонных планов, ситуация с участием США в обеспечении безопасности Польши, координирование действий в контексте 5G. Л. Линкявичюс говорит, что у стран "очень сходное мнение" при оценке проекта бюджета ЕС.

Польша до 12 июня продлила контроль на внутренних границах с Литвой, Германией, Чехией и Словакией. Сейчас граждане Литвы могут ехать в Польшу по работе, бизнесу или учебе, а также могут транзитом следовать через эту страну. Литва и другие страны Балтии не применяют требования самоизоляции для приезжающих из Польши.