Министр: пенсионеров в Литве ждут два новшества

По словам министра в этом деле ответственность на себя должен брать Минфин, соответствующие переговоры уже проходят.
"Только помощью равенство мы не уменьшим. Сколько не финансируй снизу тех, кто живет в нищете, это не поможет. Для этого нужны подходящие налоговые реформы, и умелое использование Европейской структурной помощи. Поэтому наше министерство выступает за то, чтобы за снижение показателя нищеты отвечал Минфин. Сейчас дискуссия проходит в правительстве и мы, думаю, найдем решения", – сказал Кукурайтис.
"Что касается дополнительных усилий по сокращению нищеты среди пенсионеров, то есть два новшества, которые принесет правительство. Это повышение небольших пенсий. Да, как у нас сейчас есть пенсионеры с полным стаже, пенсия у которых ниже минимальной суммы для удовлетворения потребностей, надо чтобы их пенсии были не меньше 95% этой суммы. На следующий год мы поднимем эту сумму до 100%, и это будет хороший стандарт, чтобы работавшие люди не получали пенсии ниже уровня абсолютной нищеты, это коснется десятков тысяч пенсионеров", – сказал Кукурайтис.
Вторая мера, по словам министра, коснется пенсионных пособий.
"Соответственно поднимут базу пенсионного пособия, это коснется инвалидов, а также пенсионеров, у которых нет права на содровскую пенсию, так тоже увеличат пенсии", – сказал министр.
"Появятся два эти инструмента. Все остальное, если речь идет об изменении коэффициента индексирования, или повышения базовой пенсии, – об этом мы должны договориться здесь, в парламенте, поскольку на это требуется больше ресурсов, средств, чем правительство сейчас может предложить наряду с "детскими" деньгами, индексированием пенсий, это достаточно большие деньги", – прибавил Кукурайтис.
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