"Цель прекрасна (более значительно снизить выбросы CO2 – BNS), но реальность такова, что это было бы огромным потрясением для всех отраслей хозяйства. Поэтому мы планируем придерживаться позиции, которая есть сейчас и которая согласована – сокращение на 9% (к 2030 году – BNS)", – сказал BNS К. Мажейка.

По словам главного специалиста Группы климатической политики Министерства окружающей среды Юдиты Люкайтите-Куклене, осенью ЕК намерена утвердить предложение о сокращение выбросов CO2 в атмосферу к 2030 году не на 30%, как намечено сейчас, а на 50-55%.

"Пока не ясно, какое бремя это создаст для Литвы. (...) В сентябре узнаем, должны ли мы будем повысить свои обязательства", – сказала BNS представитель министерства.

В данный момент у Литвы есть обязательство сократить выбросы CO2 в атмосферу к 2030 году, по сравнению с 2005 годом, на 9%. Если за точку отсчета выбирать средний показатель 2016-2018 года, то реальное сокращение может достигать 17%, поскольку некоторые сектора с 2005 года выросли.

По словам министра К. Мажейки, если Литва возьмёт обязательство интенсивнее сокращать выбросы углекислого газа, то, возможно, придется повысить налоги населению, промышленности и сельскому хозяйству.

По словам вице-министра Марюса Нармонтаса, Литва намерена присоединиться к Вышеградской группе государств (Чехии, Польши, Словакии и Венгрии), чтобы вместе обратиться к вице-председателю ЕК Франсу Тиммермансу по вопросу обоснованности новых показателей сокращения.

По данным министерства, в Литве в 2018 году в атмосферу было выброшено 20,3 млн тонн газов, вызывающих парниковый эффект, это на 1,7% меньше, чем в 2017 году. Наиболее загрязняющими являются сектора транспорта (30,2%), энергетики (28,6%) и сельского хозяйства (21,1%).