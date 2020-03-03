В редакцию обратились местные жители, они сообщили, что около сказочно красивого озера Мишкинис в Швенченском районе появилась нелегальная плотина. Ее установили на речке Мишкинеле, в результате в речке стало меньше воды.

Жители обратились к инспекторам по охране окружающей среды. И тут наткнулись на стену. Бюрократы пересылают информацию из одного ведомства в другое, а плотина стоит.

В Литве запрещено ставить плотины и менять русло рек. В данном случае, похоже, это дело рук владельца земли, который не думает, что наносит ущерб природе.

Участок, на котором появилась бетонная плотина, принадлежит Римантасу Получаснкису. Его участок, как и озеро с речкой попадают на территорию Сирветского регионального парка.

Жители обратились в дирекцию парка, в Департамент охраны природы, Государственную инспекцию по планированию территорий и строительству. Все эти ведомства утверждают, что выяснение этого вопроса не в их компетентности.

Представитель дирекции регионального парка Павел Трусов передал Delfi позицию ведомства. Он сказал, что сейчас выясняют, кто является владельцем участка (эта информация известна даже жителям).

Жители обратились в ведомства в октябре 2019 года, но плотина как стояла, так и стоит по сей день.

В понедельник министр охраны окружающей среды Мажейка сказал Delfi, что его эта ситуация неприятно удивила. Он сказал, что ответственность лежит на дирекции парка, поскольку она отвечает за охраняемую территорию и не нуждается в помощи других ведомств.

"Это охраняемая территория. Ею управляет дирекция. (...) Она должна предпринять все необходимые действия", - сказал министр.

Он убежден, что плотину нельзя расценивать как постройку или гидротехническое сооружение. По словам Мажейки, это просто отходы, мусор. А дирекция, по его словам, обязана убирать мусор на своей территории.

"Это не может считаться какой-то постройкой. Тут не нужна помощь других ведомств. Это мусор. Принцип тот же, что и с уборкой мусора. Если оценивать визуально - это блок. Надо взять его и удались. Это не постройка, не инженерное оборудование", - сказал министр.

Его возмутил тот факт, что чиновники столько времени посвятили бумажной волоките.

"В противном случае мне придется приехать на моей Toyota и увезти этот блок. Слишком заигрались в бюрократические игры, а прямыми обязанностями не занимаются", - возмущался министр.

Он связался с Государственной службой охраняемых территорий и сказал, что этот блок должны убрать как можно скорее.

"Я сказал, чтобы начали делать свое дело: присматривать территорию, приводить ее в порядок, а не писать документы и не ждать, пока кто-то примет решение. Это должны убрать", - сказал Мажейка