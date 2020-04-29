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С 27 апреля в Литве открылись детские сады для детей, чьи родители должны выйти на работу. Однако большого количества детей в садах нет. 29 апреля утром министр науки, образования и спорта Альгирдас Монкявичюс представил в парламенте ситуацию с детскими садами.
Vaikų darželiai
Vaikų darželiai
© Saulius Žiūra

Министр сказал, что большого наплыва детей пока нет.

"До изменения постановления работали 75 детских садов. С понедельника их было 147, а во вторник работали 156 детских садов. В понедельник в садах было 526, а во вторник – 521 ребенок. Роста нет", – сказал министр.

До 27 апреля работали 90 человек в детских садах, а с понедельника – 780.

"В их числе педагогов немного, тут подключилось немало обслуживающего персонала, никто из них в группу риска не входит", – сказал Монкявичюс.

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Он сказал, что после карантина появятся точные правила гигиены и других условий в детских садах.

Министр заметил, что этим летом, скорее всего, в Литве не будут проводить традиционный "Праздник песни". Латвия перенесла его на следующий год, если условия позволят провести его в 2021 г. Такое же решение примет и Литва.

"Мы считаем, что этим летом массовых мероприятий быть не должно. На неформальном заседании правительства мы обсуждали этот вопрос. И латыши не будут проводить этот праздник. Они думают перенести на следующий год. И мы придерживаемся того же мнения", – сказал министр.

Во время карантина в Литве процесс обучения проходит удаленно. Монкявичюс заметил, что есть разные проблемы - не только технические, но и связанные со знаниями.

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