"Сейчас составлена группа по планированию, которая в течение нескольких недель должна оценить все обстоятельства и решения других стран", – сказал LRT Монкявичюс, прибавив, что будет решен также вопрос проведения государственных экзаменов у 12-классников.

По его словам, рассматривают разные варианты в связи с дальнейшим продолжением обучения, следят за опытом других стран. В некоторых странах, говорит министр, из-за эпидемии вообще учебный год прекращается и детей переводят в следующий класс. Однако министр отмечает, что это будет большим ущербом, если дети в течение длительного времени ничего не будут делать.

Министр сказал, что большая часть школ готова организовать процесс дистанционного обучения, однако есть кое-какие трудности, связанные с обеспечением технологиями детей из социально-поддерживаемых семей.

Для этого министерство покупает 35 000 компьютеров. По словам министра, есть надежда, что дети получат компьютеры к концу этой недели, но не все сразу.

"Видно, не все, 35 000 - это огромное количество, но по 5000–8000 в неделю сможем доставлять", – сказал министр.

Он также заметил, что не хватает компьютеров и в многодетных семьях или в семьях, где есть несколько детей. В таких семьях не хватает 18 000 компьютеров.

"Мы должны понять, если ребенок вообще ничем не занимается, его время будет проходить впустую, – это большой ущерб. А чем занять ребенка, что с ним делать, – настоящая головоломка. Я думаю, если уже сложилась такая ситуация, можем организовать дистанционное обучение, делать все для вовлечения детей...", – сказал министр.

Если планы будут подкорректированы, то в следующем году детей ждет большая нагрузка, считает министр.

30 марта в Литве все учебные учреждения переходят на дистанционное обучение.