aA
Распространение COVID-19 в литовских школах вызывает беспокойство, сказал министр науки, образования и спорта Альгирдас Монкявичюс.
Algirdas Monkevičius
Algirdas Monkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

Поэтому, по его словам, было решено, что старшеклассники неделю после каникул проучатся удаленно.

"В Литве пандемия быстро распространяется и медики не только предлагают, но и категорически заявляют, что нужна двухнедельная пауза, потому что положение в школах беспокоит", – сказал министр журналистам.

"Цифры небольшие: около 250 учеников из более 300 000 - не очень много, но это все равно больные дети, плюс заболели 150 учителей – это вызывает беспокойство", – прибавил он.

Статьи по теме:
Карантин подтолкнул к новой реальности – дистанционное обучение станет обычной практикой
Правительство Литвы приняло новые правила: регистрация участников мероприятий и удаленка вместо каникул  (51)

Еще около 4500 учеников и 500 учителей находятся в изоляции из-за контакта с больными. Он выразил надежду на то, что двухнедельной паузы будет достаточно, потом ученики снова вернутся в школу, а удаленка будет только в тех школах, где будут очаги.

Монкявичюс сказал, что с весны много сделали для того, чтобы можно было учиться удаленно: купили компьютеры, подготовлены программы.

После каникул в школы вернутся дошколята, ученики начальной школы, ученики профессиональных школ.

Учеников начальных классов вернут в школы, поскольку с ними сложно работать в удаленном режиме. Кроме того, с ними дома должны оставаться родители, а это дополнительный удар по бизнесу и государству.

Все кружки будут проходить в удаленном режиме или вообще временно будут отменены.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Министерство образования Литвы: не дополнительная неделя каникул, а удаленка (4)

Поскольку в учебных заведениях в Литве...

Премьер Литвы дал рекомендации относительно выходных на День поминовения усопших (19)

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис упомянул о том, какие...

TOP новостей

Ситуация быстро ухудшается - Вильнюс на грани карантина: что изменится после его объявления (31)

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в...

Выясняется, как с понедельника будет выглядеть регистрация посетителей заведений общепита (17)

После того как правительство Литвы решило ввести...

Профессор: не хочу пугать, но скоро будет по 1000 новых случаев в день (87)

300 новых случаев в сутки – не предел, сказала в передаче...

Начало учебного года в Михново Начало учебного года в Михново Начало учебного года в Михново Начало учебного года в Михново Начало учебного года в Михново

Михново, день четвертый. Воскресная школа: "Учить надо не детей, а всю семью"

Воскресная школа при михновской общине существует чуть...

Министр образования Литвы: ученики начальных классов вернутся в школу после каникул (1)

Распространение COVID-19 в литовских школах вызывает...

|Maža didelių žinių kaina