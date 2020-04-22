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Министр науки, образования и спорта Литвы Альгирдас Монкявичюс в среду утром на заседании парламентского комитета по вопросам образования представил актуальные вопросы удаленного обучения. Министр сказал, что в соответствии с прогнозами ученых, может быть так, что после 1 июня ученики вернутся в школы. До начала лета предлагается работать дистанционно, однако остается возможность и завершения учебного года в удаленном формате.
Министр образования Литвы: предлагаем работать удаленно до лета
© DELFI / Andrius Ufartas

Министр сказал, что разрешение вернуться в школу должно быть принято осмотрительно. Он заметил, что в планах не сказано, когда завершится учебный год, решение примет каждая школа в отдельности.

"Даты окончания учебного года нет. В планах ее нет. (…) Как я упоминал, планы устанавливают только продолжительность, но не окончание. Окончание устанавливает школа со своим учредителем, подтвердив порядок работы, многие школы работали интенсивнее и намеревались завершить учебный год 10 июня и даже раньше. (...) Как будет в этом году? Мы предлагаем в этом году закончить до 1 июня, если условия не изменятся. (…) Мы призываем завершить учебу в удаленном формате", – сказал Монкявичюс.

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Он сказал, что пока сложно сказать, что будет потом.

"Наша коммуникация такова – спокойно удаленно работаем до 1 июня, потом – может надо будет вернуться. Поскольку темпы обучения в школах были разными, мы думаем, что сможем предусмотреть план возвращения в школы и завершения учебного года после 1 июня.

Сейчас мы консультируемся с руководством школ, учениками, учителями, думаем, как организовать слаженный процесс возвращения", – сказал Монкявичюс.

Консерватор Эдмундас Пупинис интересовался, будут ли обеспечены все необходимые средства защиты, если после 1 июня школьники вернуться в школы. Министр ответил, что пока нет ясных условий, никакое возвращение не планируется.

"Мы готовимся к возвращению, это сложная работа. Если детские сады могут открыться раньше, должны быть четкие характеристики правил безопасности. Детские сады начнут работать в широком масштабе, когда получим четкие условия и их внедрим.

То же самое с обучением, реальный вариант, что так и будет - вернемся после 1 июня. Условия будут очень ясными, их должны знать и администрация муниципалитетов и руководство школ", – сказал Монкявичюс.

Министр сказал, что сначала откроются детские сады.

"Только тогда, когда закончится карантин, может быть через две недели, сможем увеличить поток детей в детских садах. А начальные классы? Это вопрос. Все будет зависеть от рекомендаций врачей", – сказал министр.

Он упомянул о возможности вернуться в школы до 1 июня, но это касается только выпускников.

"Мы хотим в ближайшие две недели к этому подготовиться", – сказал министр.

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