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Если жители Литвы будут ответственно использовать маски, дополнительных ограничений не будет, сказал министр юстиции Эльвинас Янкявичюс. Он сказал, что понимает - летом ходить в масках неприятно, но напоминает, что требование действует только в закрытых помещениях.
Kaune kaukes dėvi ne visi
Kaune kaukes dėvi ne visi
© DELFI / Kotryna Dagenytė

"Не надо пугаться и паниковать. Видно, иногда придется прибегать к таким требованиям. Количество заболеваний растет как в Литве, так и во всем мире. Надо привыкать жить с этим вирусом. Чтобы не заразиться, чтобы бизнес работал, есть одно условие и просьба – носить маски. Только в помещениях. На улицах, в парках, не надо. Я думаю, это несложная процедура. Для нашей же безопасности стоит потерпеть", – сказал министр в интервью Žinių radijаs.

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Напомним, что правительство Литвы решило с 1 августа вернуть обязательное ношение масок в помещениях. Полиция, по словам министра, намерена активно сотрудничать с охраной магазинов, чтобы это требование было осуществлено.

"Водитель общественного транспорта должен просить пассажиров (если они без масок) выйти, поскольку находиться в общественном транспорте без масок нельзя, это угроза для других людей (...) Если пассажир не выйдет, это будет расцениваться как нарушение общественного порядка. Водитель будет звонить охране или в полицию, а они решать проблему. Но я надеюсь, к таким мерам прибегать не придется, люди должны быть сознательными", – сказал Янкявичюс.

"Нет цели наказывать людей. Мы хотим, чтобы люди проявили сознательность и предупреждали друг друга. Я верю, что полиция сразу штрафовать не будет, а вежливо разъяснит ситуацию. Мы должны привыкнуть к ношению масок, чтобы не болеть, и чтобы бизнес работал", – сказал он.

Напомним, что с 1 августа в Литве вернули обязательное ношение масок в помещениях и в общественном транспорте.

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