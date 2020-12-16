"Этот комплексный выпад является одним из крупнейших и наиболее сложных из осуществлённых в Литве за последнее время. Расследование показало, что атака была осуществлена целенаправленно и была подготовлена заранее", – отметил министр обороны в среду в пресс-релизе ведомства.
"Наибольшее беспокойство вызывает то, что во время атаки осуществлено незаконное подключение к 22 интернет-сайтам, основная часть которых принадлежит администрациям самоуправлений. Это демонстрирует большие пробелы в кибернетической безопасности", – сказал он.
По информации министерства, Национальный центр кибербезопасности (НЦКБ), который провел анализ атаки хакеров, установил, что за счет пробела в безопасности системы управления содержанием сайтов было осуществлено незаконное подключение к большому числу сайтов общественного сектора. Там распространялись три ложных новости различного содержания, которые не соответствуют реальности.
"Польский дипломат задержан на въезде в Литву", "Модернизация инфраструктуры Шяуляйского аэропорта - это ФЕЙК" и "Региональные подразделения Службы военной обязанности и комплектации уточняют списки призывников".
Одновременно распространялись фальшивые э-мейлы, которые имитировали адреса электронной почты Министерств обороны и иностранных дел Литовской Республики, а также администрации Шяуляйского самоуправления.
В письмах было ложное содержание и ссылки на взломанные сайты.
На минувшей неделе директор НЦКБ Ритис Райнис сказал, что пробел в безопасности исправлен, а в связи с ущербом, нанесенным ведомствам, взлом, скорее всего, будет трактоваться как криминальное преступление. Он также не исключил, что далее ситуацию будет разъяснять разведка.
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