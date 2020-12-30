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Во вторник Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) подвергся кибератаке - получил письма с зараженными файлами zip, сообщил в среду утром министр обороны Арвидас Анушаускас.
Министр обороны: НЦОЗ подвергся кибератаке, не работает почта центра
© DELFI / Andrius Ufartas

"Из-за неработающей почты НЦОЗ может быть осложнена работа, передача и получение информации", - написал министр в своем фейсбуке.

Он призвал не открывать неизвестных приложений к электронным письмам, так как они могут повредить компьютеры.

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