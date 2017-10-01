В пятницу на аэродроме в Паневежисе участники мероприятия в честь Сил специального назначения (ССН) литовской армии, святого Архангела Гавриила и святого Николая имели возможность наблюдать за необычным событием.
© KAM

В ходе показательных прыжков парашютистов-инструкторов ССН принял участие и министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, который выполнил тандемный прыжок с высоты 4 километра. Это гораздо меньше прошлогоднего рекорда команды элитных парашютистов: в прошлый раз прыжок был сделан с высоты 10 километров.

После приземления, военные совершили традиционный ритуал "крещения" министра, совершаемого после первого прыжка.

Парашют используется в качестве быстрой и эффективной доставки военных в любую географическую точку.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Общество

Место пусто не бывает: растет число работающих в Литве иностранцев (22)

В то время как жители Литвы покидают страну в поисках...

В этом месяце пенсионеры должны получить повышенные пенсии (44)

С этого месяца литовские пенсионеры начнут получать...

Министр обороны Литвы Кароблис прыгнул с парашютом (50)

В пятницу на аэродроме в Паневежисе участники...

Отслужившая в армии литовка: мне нравится наш флаг и наша страна (271)

"Для меня военный - это человек, у которого есть...

Прогноз на начало отопительного сезона: такого октября не было два года (14)

Представитель Гидрометеорологической службы Литвы...

TOP новостей

Место пусто не бывает: растет число работающих в Литве иностранцев (22)

В то время как жители Литвы покидают страну в поисках...

Карбаускис говорит о стратегии по контролю над алкоголем и наркотиками (4)

Лидер правящего Союза крестьян и зеленых Литвы...

В этом месяце пенсионеры должны получить повышенные пенсии (44)

С этого месяца литовские пенсионеры начнут получать...

Министр обороны Литвы Кароблис прыгнул с парашютом (50)

В пятницу на аэродроме в Паневежисе участники...

В Польше говорят о необходимости размещения большего числа военных США (37)

Министр обороны Польши заявил, что на территории...