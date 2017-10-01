В ходе показательных прыжков парашютистов-инструкторов ССН принял участие и министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, который выполнил тандемный прыжок с высоты 4 километра. Это гораздо меньше прошлогоднего рекорда команды элитных парашютистов: в прошлый раз прыжок был сделан с высоты 10 километров.
После приземления, военные совершили традиционный ритуал "крещения" министра, совершаемого после первого прыжка.
Парашют используется в качестве быстрой и эффективной доставки военных в любую географическую точку.
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