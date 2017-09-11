На конференции на DELFI TV министр обороны Литвы Раймундас Кароблис подчеркнул, что в следующем году на оборону выделят 2,06% ВВП. Но на потребности растущей и модернизирующейся армии в 2019-2020 гг. этой сумму не хватит.
"Мы должны продолжать количественное расширение – формировать бригаду Žemaitijа, и качественное расширение. Мы должны искать способ создания армию XXI в. (...) На 2% этого не сделаешь", – сказал Кароблис. Литва в 2015 вернула обязательный призыв в армию и продолжает рост: в следующем году вырастет число призывников.
По его мнению, если будет достигнуто политическое соглашение и общество, армия изменятся не только в качественном, но и в количественном соотношении. Впервые в истории современной Литвы об обязательной службе в армии придется подумать не только молодым людям, но и девушкам.
"Конечно, в вопросе всеобщей воинской обязанности должны добиться согласия общества, это должны одобрить и на политическом уровне, к примеру, путем соглашения между партиями.
Но когда встает вопрос всеобщей воинской повинности, когда призывают 19-летних, которые окончили средние школы и гимназии, появляются вопросы. К примеру, откладывать ли срок для тех, кто поступил в вузы и каковы последствия этого и должны ли призывать только юношей, может, стоит призывать и девушек?
"Я думаю, что должны призывать и юношей, и девушек. Ведь немало девушек добровольно идет служить в профессиональную армию, поступает в добровольческие силы, Литовскую военную академию. Поэтому в случае со всеобщей воинской повинностью призыв одних юношей будет дискриминацией", – подчеркнул Кароблис.
По его мнению, если будет достигнуто политическое согласие и согласие в обществе, то девушек могут начать призывать на службу с 2021-2022 гг. Кароблис согласен с тем, что это означает, что к службе в армии должны готовиться сегодняшние 14-15-летние девушки.
Правда, министр подчеркнул, что это зависит от нескольких важных факторов. Во-первых, от финансирования системы обороны, которое позволит создать необходимую инфраструктуру.
"Вы прекрасно знаете, что в Литве сейчас дислоцировано 1200 военных союзников, мы расширяемся до 1600. Учебный полк в Рукле уже сейчас переполнен.
Поэтому создание батальонов бригады Žemaitijа, расширение инфраструктуры батальонов драгун и Бирутес было бы выходом, но мы должны найти еще способ переноса одного батальона из Руклы на базу ближе к Вильнюсу. Все это связано с вопросами финансирования, и с офицерами – сколько и где они будут", – сказал Кароблис. Он сам воспитывает двух дочерей, а в вопросе службы в армии настроен оптимистично.
"Их уговаривать не придется", - заявил он после конференции.
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