"На следующей неделе мы приглашаем руководителей, поскольку особое беспокойство вызывают компании, работающие с агрессивными химическими элементами, тем более что 30 лет произошел очень серьезный пожар. Вчера специалисты Департамента охраны природы ездили, чтобы взять образцы, оценить ситуацию на месте пожара", – сказала Мажейка.
По его словам, больше всего хромало информирование жителей и порождаемый хаос.
"Что я заметил и понял, так это проблемы с информированием жителей, и об этом мы больше всего и будем говорить. Нужно внести какие-то рекомендации, пересмотреть законы, как в таких случаях должны информировать, чтобы люди хотя бы знали, что происходит рядом с ними, поскольку в противном случае информационное поле заполняется разными сообщениями, запугиваниями, возникает хаос, который никакой пользы не приносит", – сказал министр.
Накануне сообщалось, что 11 декабря, в 10.55 ч., по техническим причинам Achema остановила одно производственное оборудование: один из 9 агрегатов для производства азотной кислоты (УКЛ), а сотрудники Йонавского отделения Департамента охраны природы установили, что на заводе произошел выброс загрязняющих веществ.
Министерство охраны окружающей среды указало, что основное загрязнение – оксиды азота.
Выяснилось, что источник загрязнения не был включен в разрешение интегрированной превенции и контроля загрязнения, которое есть у компании, поэтому будет оцениваться нанесенный природе ущерб. Также будут выяснять количество загрязнений. Департамент начал расследование. Сейчас известно, что шлейф загрязнений распространился между Лайбишкяй и Пагелажяй, на малозаселенной территории.
По данным Агентства охраны окружающей среды, до 13 ч. автоматическая станция в Йонаве никаких изменений качества воздуха не зафиксировала.
Еще один пострадавший младенец: подозреваемый был известен полиции (1)
В Вилкавишкском районе в КПЗ был закрыт 26-летний...
Новый сценарий детских пособий: 60 и 100 евро в течение всего года (1)
Литовские правящие снова меняют план выплат детских...
Парламент Литвы принял предложение Науседы: пенсии поднимутся немного больше (14)
12 декабря парламент Литвы проголосовал по поправкам к...
Парламент принял решение по подоходному налогу и ННМ: изменятся зарплаты (3)
12 декабря парламент Литвы определился в вопросе...
Шимоните о том, кого больше всего коснется налог на недвижимость: представьте такую женщину (14)
Экс-министр финансов и член фракции Союза...
TOP новостей
Парламент Литвы принял предложение Науседы: пенсии поднимутся немного больше (14)
12 декабря парламент Литвы проголосовал по поправкам к...
"Есть большое внимание российских спецслужб к странам Балтии": Андрей Солдатов и Ирина Бороган – о борьбе Кремля с неугодными эмигрантами (57)
Известные российские журналисты-расследователи Андрей...
Шимоните о том, кого больше всего коснется налог на недвижимость: представьте такую женщину (14)
Экс-министр финансов и член фракции Союза...
Министр: автомобиль независимо от пробега загрязняет окружающую среду (40)
Министр охраны окружающей среды Литвы Кястутис...
В Литву возвращаются медведи: один из них даже перезимовал в нашей стране (21)
По традиции говорят, что медведи в Литве не живут, а...