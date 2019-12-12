"На следующей неделе мы приглашаем руководителей, поскольку особое беспокойство вызывают компании, работающие с агрессивными химическими элементами, тем более что 30 лет произошел очень серьезный пожар. Вчера специалисты Департамента охраны природы ездили, чтобы взять образцы, оценить ситуацию на месте пожара", – сказала Мажейка.

По его словам, больше всего хромало информирование жителей и порождаемый хаос.

"Что я заметил и понял, так это проблемы с информированием жителей, и об этом мы больше всего и будем говорить. Нужно внести какие-то рекомендации, пересмотреть законы, как в таких случаях должны информировать, чтобы люди хотя бы знали, что происходит рядом с ними, поскольку в противном случае информационное поле заполняется разными сообщениями, запугиваниями, возникает хаос, который никакой пользы не приносит", – сказал министр.

Накануне сообщалось, что 11 декабря, в 10.55 ч., по техническим причинам Achema остановила одно производственное оборудование: один из 9 агрегатов для производства азотной кислоты (УКЛ), а сотрудники Йонавского отделения Департамента охраны природы установили, что на заводе произошел выброс загрязняющих веществ.

Министерство охраны окружающей среды указало, что основное загрязнение – оксиды азота.

Выяснилось, что источник загрязнения не был включен в разрешение интегрированной превенции и контроля загрязнения, которое есть у компании, поэтому будет оцениваться нанесенный природе ущерб. Также будут выяснять количество загрязнений. Департамент начал расследование. Сейчас известно, что шлейф загрязнений распространился между Лайбишкяй и Пагелажяй, на малозаселенной территории.

По данным Агентства охраны окружающей среды, до 13 ч. автоматическая станция в Йонаве никаких изменений качества воздуха не зафиксировала.