"Ситуация достаточно ясная. Очевидно - кто-то избавлялся от отходов. Такой способ утилизации запрещен. Очистные сооружения устроены так, как устроены. Эти частички до 0,6 мм, они постоянно могут находиться в движении, они не оседают ни в специальных емкостях для сбора отходов, ни во время механической очистки. (...) Самое печальное, что такое нарушение - преднамеренное. Кто-ро так избавился от отходов...", – об этом министр сказал в передаче "Вопрос дня" на Žinių radijas.

Измельченный пластик в воды реки Нерис (Вилия) могла выбрасывать компания, находящаяся по адресу ул. Сандялю, 16, сказал вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

"Возможный источник загрязнения мы зафиксировали сегодня после обеда – в насосной компании Vilniaus vandenys на ул. Сандялю взяли образцы, в которых есть нечто напоминающее измельченный пластик, обнаруженный в Нерис. Визуально загрязнения похожи. Запломбированные приставом образцы передадут для исследования в лабораторию.

Важная деталь – в эту насосную извне стоки попасть не могут – только с территории конкретной компании. А на ее территории видны горы пластика, привезенные с фабрики биологической очистки якобы для вторичной переработки", – писал в фейсбуке вице-мэр.

Бенкунскас также обратился в прокуратуру с просьбой начать расследование по факту нарушения регламента использования сточных вод и загрязнения окружающей среды.

"Большая или нет эта компания, мы узнаем в ближайшее время", – сказал министр.

Неправительственная организация "Дневник лосося" отмечает, что эти частички пластика найдены и в Региональном парке Нерис, который находится в нескольких километрах от места, где находится труба, через которую пластик попадает в реку.

Компания Vilniaus vandenys утверждает, что это было моментальное загрязнение, поскольку в очистных сооружениях частичек пластика не нашли.