"По сути уже есть договоренность, планируем, что с 15 сентября должен вступить в силу новый порядок", – сказал в четверг в интервью радиостанции LRT А. Верига.

В данный момент для возвращающихся из большинства стран, где распространен коронавирус, обязательная 14-дневная изоляция. Этот срок планируется сократить до 10 дней, если люди будут делать тест на COVID-19 и он будет отрицательным.