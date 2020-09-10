"По сути уже есть договоренность, планируем, что с 15 сентября должен вступить в силу новый порядок", – сказал в четверг в интервью радиостанции LRT А. Верига.
В данный момент для возвращающихся из большинства стран, где распространен коронавирус, обязательная 14-дневная изоляция. Этот срок планируется сократить до 10 дней, если люди будут делать тест на COVID-19 и он будет отрицательным.
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