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Срок обязательной самоизоляции для возвращающихся из-за границы должен быть сокращен с 15 сентября, заявил министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига.
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
© DELFI / Andrius Ufartas

"По сути уже есть договоренность, планируем, что с 15 сентября должен вступить в силу новый порядок", – сказал в четверг в интервью радиостанции LRT А. Верига.

В данный момент для возвращающихся из большинства стран, где распространен коронавирус, обязательная 14-дневная изоляция. Этот срок планируется сократить до 10 дней, если люди будут делать тест на COVID-19 и он будет отрицательным.

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