В передаче политик подчеркнула, что людей, которые должны соблюдать самоизоляцию будут контролировать полицейские.

"У полицейских будут данные Национального центра общественного здравоохранения о находящихся в изоляции, сейчас усиленно работают все сотрудники внутренней системы, кроме того, мы привлекли армию и волонтеров, обеспечиваем их необходимыми средствами, будут сформированы группы для проведения проверки", – сказала министр.

"В дом смогут прийти полицейские и проверить, кроме того, полиция реагирует на звонки, жители видят, что вернувшиеся из-за границы соседи выходят во двор, каждый день мы получаем по 300 таких сообщений 300, полиция предупреждает нарушителей по телефону", – сказала Тамашунене.

На вопрос, могут ли людей наказывать сразу же безо всякого предупреждения, она сказала, что может быть и так.

Во вторник парламенту передали на рассмотрение поправки к законам, подготовленным Минюстом, будут увеличены штрафы за несоблюдение карантина, от нескольких сотен до полутора тысяч евро. Кроме того, по УК будет грозить штраф, арест или лишение свободы на срок до 5 лет.

"Полиция предлагала сделать так, чтобы при нарушении административного порядка не надо было ездить два раза, чтобы можно было составлять протокол безо всякого предупреждения", – подчеркнула политик.