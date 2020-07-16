"Пока потребности возвращаться к обязательному использованию масок нет", - сказал Аурелиюс Верига в четверг радиостанции Zinių radijas.

Однако он подчеркнул, что такая потребность может возникнуть на следующей неделе или в следующем месяце.

На прошлой неделе премьер Саулюс Сквернялис попросил подготовить для заседания правительства на этой неделе проект по использовании средств защиты в общественном транспорте, местах торговли и на закрытых мероприятиях.