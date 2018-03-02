По крайней мере такие печальные прогнозы делает министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис.

На этой неделе в Литве представили отчет Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), посвященный рынку труда и социальной политике Литвы.

Как прежде, министр социальной защиты и труда по этому случаю заверил журналистов, что на данный момент интенсивно обсуждают будущие налоги и изменения пенсионной системы.

"Очень много говорят о том, что делать с очень маленькими пенсиями, из-за которых люди оказываются в нищете", – сказал TV3 министр.

Названные ими цифры вызывают беспокойство.

"Соотношение зарплат и пенсий в будущем, по прогнозам снизятся до 20%, а нормальное изменение - это 35%. Мы сами понимаем, какие маленькие пенсии у нас сейчас", – сказал Кукурайтис.

Однако, когда читаешь отчет ОЭСР, создается впечатление, что министр ошибся.

"Соотношение пенсий с доходами близко данным в ОЭСР и ЕС: данные исследования показали, что после слабого роста пенсий по мере оживления экономики, поколение нынешних пенсионеров (65–74 лет) в 2014 г. получает пенсии в размере около 46% бывших доходов", – сказано в отчете.

Проще говоря, эксперты ОЭСР отмечают, что в отличие от других стран, в Литве пенсии налогами не облагаются. Если бы облагались, то реальная норма перемен была бы выше.

"Пенсионная модель ОЭСР прогнозирует, что чистая норма изменения пенсий снизится на 7–8%, в зависимости от прежних доходов.

К примеру, пенсия человека, который всю жизнь получал среднюю зарплату и делал минимальные взносы в частные фонды (II ступени – прим. автора) составит уже не 59, а 51% чистых доходов.

У тех, кто не откладывает на пенсию в частных фондах, пенсия снизится еще больше", – сказано в отчете.

Там также указано, что Литве придется заняться реформами, чтобы обеспечить адекватные пенсии. Правда, пока неясно, как это будут делать, поскольку Литва ничего не делает, чтобы повышать налоги.

По данным специалистов ОЭСР, Литва также должна рассмотреть возможность дальнейшего повышения пенсионного возраста, не останавливаясь на 65 годах. Правда, сейчас это может вызвать озабоченность, поскольку вероятная продолжительность жизни жителей Литвы невелика, особенно это касается мужчин и представителей бедных слоев населения.

Министр распространил комментарий, в котором указал, что сейчас правительство готовит реформу пенсионной системы, направленную на устранение отрицательных тенденций.

"Говоря о 20%, я хотел акцентировать прогноз на ближайшие 50 лет, который составляется на базе демографических тенденций для Литвы, составленных "Евростатом" и лишь в том случае, если ничего не будут делать в сфере демографии, миграции и пенсионной системы.

И именно для того, чтобы этого не произошло – во избежание отрицательных тенденций, правительство сейчас готовит пенсионную реформу и стратегию демографии, миграции и интеграции на 2018-2030 гг. Обе эти меры направлены на устранение негативных тенденций и формирование положительных", – сказал министр Кукурайтис.