Министр культуры Литвы Миндаугас Кветкаускас сказал, что планы столичных властей в связи с реконструкцией сквера им. Пятраса Цвирки и переноса памятника писателя не были согласованы с Департаментом культурного наследия.
© DELFI / Karolina Pansevič

По словам министра, об этих планах, связанных со строительством нового концертного зала на горе Таурас министерство не было информировано и узнало о них лишь из СМИ.

"Сквер Пятраса Цвирки находится на территории Науяместиса, которая представляет ценность с точки зрения культурного наследия. Памятник Цвирке, созданный скульптором Юозасом Микенасом, также включен в список культурных ценностей. Значит нельзя принимать решение о реконструкции и модернизации сквера, не прислушиваясь к мнению специалистов в сфере охраны культурного наследия", – сказал BNS министр.

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22 октября портал lrt.lt сообщил, что Комиссия исторической памяти Вильнюсского муниципалитета получила выводы Литовского центра геноцида и сопротивления жителей о том, что Цвирка способствовал распространению советской пропаганды, поддерживал оккупантов, способствовал заключению в тюрьму поэта Казиса Якубенаса.

Вице-мэр Валдас Бенкунскас сказал, что на этой неделе Комиссия исторической памяти оценит, как эти выводы центра, так и заявки других организаций, но не будет спешить с выводами. Однако он подтвердил, что решение по вопросу памятника Цвирке и судьбе сквера будет принято в этом году.

"Видно, тут министр демонстрирует всю свою компетентность, демонстрирует свою мудрость. Могу сказать, что никакие формальные ограничения Департамента культурного наследия и выводы не остановят привидение этого сквера в порядок и перенос памятника Цвирки. Принципиальное решение горсовет должен принять в этом году, но с его осуществлением спешить не будут", – сказал Бенкунскас.

Кветкаускас сказал, что "просоветские взгляды Цвирки и служба оккупационной власти могут оцениваться только отрицательно", но на чашу весов ставится и его творчество, образный язык, и другие "светлые стороны биографии". Он заметил, что памятник установлен не пособнику оккупантов, а Цвирке-писателю.

Министр удивлен тем, что не прислушиваются к другому мнению, ведь ряд специалистов призывает сохранить этот сквер "как своеобразное пространство того периода" и часть истории города.

"Я думаю, это свидетельство той эпохи в современности, у молодого поколения решение полностью преобразовать пространство вызывает ряд вопросов. Рядом с этим памятником можно установить информационный стенд или как-то иначе рассказать о неоднозначных фактах его биографии. Тогда это пространство может послужить информационным пространством о горьком советском прошлом", – сказал министр.

"Если мы уничтожим это пространство, сотрем знаки советской эпохи, атмосферу того времени, не будем ли через 30 лет жалеть, что из города напрочь стерто советское наследие и нам нечего показать ни молодежи, ни туристам?", – вопрошал Кветкаускас.

Памятник Цвирке стоит в центре Вильнюса, на перекрестке ул. Пилимо и Памянкальнё, в сквере имени Цвирки. Столичные консерваторы призывали убрать памятник уже в мэрии прошлого созыва, но горсовет так и не принял решение по этому вопросу. На этот раз консерваторы снова включили этот вопрос в повестку дня коалиционного соглашения.

В феврале 2019 года почти 1000 человек подписала петицию, в которой сказано, что памятник Цвирке - "символ оккупации и коллаборантов", поэтому его надо убрать. Ранее публично велись дискуссии о том, что памятник можно было бы перевезти к мемориальной усадьбе Цвирки в Клангяй, Юрбаркский район.

Люди, выступающие за то, чтобы памятник убрали из центра города, напоминают, что в 1940 г. Цвирка сотрудничал с Москвой, а потом, когда возглавил Союз писателей, исключал из него коллег за антисоветские взгляды, передавал информацию органам.
Те, кто выступает в защиту памятника, говорят, что Цвирку надо оценивать, как допустившего ошибки талантливого прозаика, и не заниматься цензурой советского наследия.

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